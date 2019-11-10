Vợ dẫn con trai đến nhà bồ nhí của chồng đánh ghen, dân mạng phản ứng ngược

Xã hội 10/11/2019 13:09

"Có đi đánh ghen thì đi một mình, đưa con trai theo làm gì?"; "Thằng bé có lỗi gì mà để nó phải chứng kiến cảnh cơm không lành, canh không ngọt của cha mẹ", dân mạng bình luận về đoạn clip vợ đánh ghen bồ nhí của chồng.

Sáng 11/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip vợ đánh ghen bồ nhí thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo hình ảnh trong clip, chị vợ đến tận nhà "dằn mặt" bồ nhí của chồng. Không như những vụ đánh ghen ầm ĩ khác, cô vợ chẳng động chân động tay với tình địch mà bình tĩnh nói chuyện phải trái.

Clip: Vợ đánh ghen bồ nhí 

Trước mặt cậu con trai nhỏ, chị vợ chất vấn chồng: "Anh nói với tôi là con N. nó không phải dạng vừa đâu, nó không tốt như anh nghĩ đâu rồi giờ anh với nó đang ở lại vậy đó hả?

Hồi đó, anh nói rằng vợ con là gia đình, còn nó dù gì cũng là đồ chơi... Anh có ăn chơi cỡ nào cũng không bỏ vợ, bỏ con. Đàn bà con gái thiệt chứ anh chẳng mất gì".

Trước những cáo buộc của vợ, người chồng đáp lại: "Ai nói? Chưa chắc nha".

Trong khi đó, cô bồ vẫn thản nhiên ngồi bấm điện thoại, chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên xem sự tình. Khi chị vợ hỏi: "Có yêu chồng tao không", cô gái còn đáp gọn lỏn: "Không biết".

Cô vợ nói rõ muốn chồng chấm dứt mối quan hệ bất chính nhưng anh chồng chẳng thèm tỏ thái độ rõ ràng.

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Trong lúc người vợ chất vấn chồng, cô bồ thản nhiên ngồi bấm điện thoại. Chứng kiến sự việc còn có cậu con trai nhỏ của hai người - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, câu chuyện nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến lên án mối quan hệ bất chính của anh chồng và cô bồ nhí, hầu hết dân mạng đều trách người vợ đã để cậu con trai nhỏ chứng kiến sự việc không hay của người lớn.

"Có đi đánh ghen thì đi một mình, đưa con trai theo làm gì?"; "Thằng bé có lỗi gì mà để nó phải chứng kiến cảnh cơm không lành, canh không ngọt của cha mẹ"; "Vợ chồng có mâu thuẫn đến đâu thì hãy tự giải quyết với nhau, đừng lôi con cái vào"; "Cảnh cãi vã của cha mẹ sẽ để lại vết thương tâm lý rất lớn trong lòng đứa bé"; "Cô vợ muốn níu kéo nhưng người chồng chẳng mặn mà gì. Tốt nhất nên giải thoát cho nhau thì hơn"; "Nhìn thằng bé ngơ ngác mà thương quá"..., dân mạng bình luận. 

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