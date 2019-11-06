Vợ mang thai 37 tuần tự thiêu vì ghen tuông: Thai nhi được mổ cứu thành công

Xã hội 06/11/2019 17:24

Liên quan đến vụ thai phụ tẩm xăng tự thiêu, các bác sĩ đã tiến hành mổ cứu thai nhi ra ngoài an toàn. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định.

Trao đổi với báo chí, ông Võ Văn Thanh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết đơn vị này đã mổ đưa cháu bé trong bụng thai phụ dùng xăng tự thiêu ra ngoài an toàn.

Cũng theo vị giám đốc này, hiện sức khỏe bé trai nặng 3kg1 đã ổn định, riêng sản phụ N.T.T (27 tuổi, trú huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) vẫn phải theo dõi thường xuyên do vết bỏng trên diện rộng còn vết mổ đã ổn định.

Trước đó, vào ngày 4/11, chị T. nhập viện trong tình trạng bỏng nặng. Được biết nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn gia đình.

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Hiện sức khỏe người phụ nữ dùng xăng tự thiêu vẫn phải theo dõi thường xuyên - Ảnh: Internet

Cụ thể, chồng chị T. là anh T.T.V (37 tuổi), làm công nhân chế biến mủ cao su nên thường xuyên vắng nhà. Vì nghi ngờ chồng có người khác bên ngoài nên chị T. hay ghen tuông dẫn đến việc vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xích mích. 

Đến tối 2/11, chị T. và chồng lại cãi nhau, vì không kiềm chế được cảm xúc nên thai phụ đã dùng xăng tưới lên người rồi châm lửa đốt.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum để điều trị. Vào thời điểm trên, chị T. đang mang thai được 37 tuần.

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định phần tay, ngực, bụng… của nạn nhân bị bỏng cấp độ II, III với diện tích 30% cơ thể. Vụ việc khiến thai nhi trong bụng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau quá trình hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định mổ để cứu thai nhi ra ngoài. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Kon Tum: Vợ mang thai 37 tuần dùng xăng tự thiêu vì chồng hay vắng nhà

Kon Tum: Vợ mang thai 37 tuần dùng xăng tự thiêu vì chồng hay vắng nhà

Do chồng hay vắng nhà nên người vợ ghen tuông, dùng xăng tự thiêu dù đang mang thai ở tuần thứ 37. Vụ việc khiến thai phụ bỏng nặng, thai nhi cũng bị ảnh hưởng.

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Từ khóa:   Kon Tum mâu thuẫn gia đình vợ ghen tuông

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