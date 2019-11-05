Kon Tum: Vợ mang thai 37 tuần dùng xăng tự thiêu vì chồng hay vắng nhà

Xã hội 05/11/2019 10:46

Do chồng hay vắng nhà nên người vợ ghen tuông, dùng xăng tự thiêu dù đang mang thai ở tuần thứ 37. Vụ việc khiến thai phụ bỏng nặng, thai nhi cũng bị ảnh hưởng.

Mới đây, Công an huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cho biết đơn vị này đang tiến hành điều tra vụ một người phụ nữ dùng xăng tự thiêu tại thôn Nhơn, xã Sa Nhơn, nguyên nhân do mâu thuẫn gia đình.

Theo thông tin trên Người lao động, chị N.T.T (27 tuổi, trú huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) nhập viện vào tối 4/11 trong tình trạng bỏng nặng. Cũng theo nguồn tin trên, chồng chị T. là anh T.T.V (37 tuổi) làm công nhân chế biến mủ cao su nên thường xuyên vắng nhà.

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Người phụ nữ dùng xăng tự thiêu vì ghen tuông khiến thai nhi 37 tuần tuổi bị ảnh hưởng - Ảnh: Internet

Do nghi chồng có người mới nên chị T. ghen tuông, dẫn đến vợ chồng mâu thuẫn, xích mích. Vào tối 2/11, trong lúc hai vợ chồng cãi nhau chị T. không kiềm chế được cảm xúc nên dùng xăng tưới lên người rồi châm lửa đốt. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, mọi người đã nhanh chóng dập lửa, đưa chị T. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum để điều trị.

Thông tin trên VTC cho biết, chị T. đang mang thai được 37 tuần. Tại bệnh viện, chị T. được xác định bỏng cấp độ II, III tại các vùng hai tay, ngực, bụng… với diện tích 30% cơ thể. Vụ việc khiến thai nhi trong bụng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hiện tại, sức khỏe của người mẹ đang rất yếu, các bác sĩ vẫn đang tiến hành theo dõi, điều trị cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, bệnh viện sẽ hội chẩn để thăm khám và có thể sẽ mổ để cứu thai nhi.

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Từ khóa:   Kon Tum mâu thuẫn gia đình vợ ghen tuông

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