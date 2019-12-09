Gặp mặt sau nửa năm yêu qua mạng, nhan sắc nữ chính khiến nhiều người ngỡ ngàng

Thế giới 09/12/2019 16:48

Đôi nam nữ gặp mặt nhau ngoài đời sau nửa năm hẹn hò qua mạng, đặc biệt nhan sắc của nữ chính khiến nhiều người bất ngờ.

Cộng đồng mạng nhiều lần xôn xao với những câu chuyện hẹn hò qua mạng rồi thất vọng ngay lần đầu gặp mặt. Nguyên nhân chủ yếu là do nhan sắc ngoài đời của các bạn nữ. Chính vì vậy cánh đàn ông mới rỉ tai nhau câu nói "các app chụp ảnh nợ đàn ông một lời xin lỗi".

Mới đây, một anh chàng Trung Quốc khoe ảnh bạn gái sau nửa năm yêu qua mạng khiến nhiều người xôn xao. 

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Trong ảnh, cô gái sở hữu nhan sắc xinh đẹp - Ảnh: Weibo
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Ngoài đời, cô nàng hơi mũm mĩm nhưng vẫn cực kỳ xinh xắn, dễ mến - Ảnh: Weibo
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Nhiều người chúc mừng nam chính vì đã hẹn hò qua mạng thành công - Ảnh: Weibo

Trong ảnh, cô gái sở hữu gương mặt xinh xắn, đường nét tươi tắn cùng nụ cười dễ mến. Tuy bên ngoài cô nàng hơi mũm mĩm hơn so với trong ảnh nhưng vẫn rất duyên dáng, đáng yêu. Nhiều người cho rằng thanh niên này thật may mắn, không "nhọ" như trường hợp cách đây không lâu.

Đôi nam nữ quen nhau khi cùng chơi game. Chàng trai bị giọng nói truyền cảm của cô gái thu hút nên đã đánh bạo làm quen với cô. Trò chuyện mỗi ngày nên "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", cả hai thích nhau lúc nào không hay.  

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'Nữ thần' chẳng những ăn uống như vũ bão còn gác hẳn chân lên ghế - Ảnh: Weibo

Cô gái cũng nhiều lần gửi ảnh của mình cho chàng trai khiến anh cảm thấy vô cùng may mắn khi quen được cô bạn gái xinh xắn, đáng yêu. Sau khi hẹn hò qua mạng được nửa năm, chàng trai đề nghị được gặp bạn gái ngoài đời. 

Sau khi đi mất mấy tiếng đồng hồ mới tới được nơi bạn gái sinh sống, chàng trai đi tìm khắp nhà ga mà vẫn chẳng thấy người thương đâu. 

Một lúc sau, cô gái có dáng vẻ mũm mĩm chủ động đến tìm anh chàng và giới thiệu mình chính là cô gái trên mạng. 

Giây phút nhìn thấy bạn gái ngoài đời, nam thanh niên không giấu nổi sự hụt hẫng vì quả thật cô nàng chẳng giống trên mạng chút nào. Hóa ra tất cả những bức hình xinh xắn trước đó chỉ là sản phẩm của photoshop và app chụp hình. Tuy nhiên vì lịch sự, anh vẫn mời cô đi ăn. 

Hóa ra lúc này mới là cơn ác mộng thực sự. Chẳng biết có phải đang đói không mà cô nàng ăn như vũ bão, còn gác hẳn chân lên ghế, để mặc chàng trai cứ thế mắt chữ O mồm chữ A. 

Cảm thấy bản thân bị lừa dối, cộng thêm sự thất vọng khi chứng kiến cách ăn uống chẳng giữ kẽ của "nữ thần", chàng trai quyết định ra về và cắt đứt liên lạc luôn từ đó. 

Hẹn hò qua mạng, chàng trai bật ngửa với nhan sắc thật lẫn cách ăn uống của bạn gái

Hẹn hò qua mạng, chàng trai bật ngửa với nhan sắc thật lẫn cách ăn uống của bạn gái

Sau nửa năm hẹn hò qua mạng, chàng trai gặp bạn gái ngoài đời và sốc nặng khi chứng kiến nhan sắc thật lẫn cách ăn uống của cô.

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