Bố mẹ đẹp như ngôi sao, sinh con kém sắc khiến dân mạng ngỡ ngàng và sự thật đằng sau

Trong khi bố mẹ đẹp như diễn viên điện ảnh thì đứa con lại có ngoại hình kém sắc. Đây quả là chuyện hy hữu khiến dân mạng vô cùng tò mò.

Từ trước đến nay, việc con sinh ra không giống ba hoặc mẹ do gen di truyền là chuyện bình thường. Thế nhưng việc đứa trẻ có khuôn mặt không giống ba, cũng chẳng giống mẹ nét nào như gia đình dưới đây quả là chuyện hy hữu. Tuy nhiên, sau quá trình tìm hiểu, cư dân mạng cũng đã biết sự thật đằng sau sự khác biệt này. Chuyện hy hữu trong gia đình Han Anzhen gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet Bức ảnh gia đình được cô gái tên Han Anzhen, sống tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đăng lên trang cá nhân đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong ảnh là vợ chồng Han Anzhen cùng đứa con nhỏ 6 tháng tuổi.

Cả vợ chồng Han Anzhen đều có ngoại hình đẹp như mơ thế nhưng con lại kém sắc, không có nét nào giống ba mẹ - Ảnh: Internet Điểm bất thường chính là cả Han Anzhen và chồng đều sở hữu khuôn mặt ưa nhìn, nổi bật. Trong khi đó, con trai của họ dù khá bụ bẫm nhưng được cho là kém sắc với sống mũi tẹt, mắt xếch.

Trước nhan sắc khác nhau một trời một vực của ba mẹ và con trai, nhiều người tỏ ra nghi ngờ về xuất thân của đứa trẻ. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, mọi người mới biết rõ chân tướng sự việc. Hóa ra cậu bé thừa hưởng những đặc điểm của mẹ trước khi cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ. Nhan sắc trước khi trải qua đại trùng tu của Anzhen - Ảnh: Internet Han Anzhen trước đây đã từng trải qua cuộc đại phẫu thuật khi tham gia một chương trình thực tế. Nhờ cuộc trùng tu này mà cô nàng sở hữu khuôn mặt xinh như hot girl mạng, thân hình chuẩn như người mẫu. Bên cạnh đó, cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc với người chồng điển trai. Bên cạnh đó, nhiều người cũng nghi ngờ chồng Han Anzhen từng phẫu thuật thẩm mỹ vì bé trai cũng không có nét đẹp nào giống cha.

Rùng mình cô gái trẻ công khai chiếc mũi lòi cả sụn trắng xóa, biến dạng đáng sợ sau phẫu thuật thẩm mỹ Nhiều người bày tỏ run sợ khi nhìn chiếc mũi biến dạng khủng khiếp, đầu mũi lộ hẳn sụn trắng ra ngoài của cô gái sau phẫu thuật thẩm mỹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-me-dep-nhu-ngoi-sao-sinh-con-kem-sac-khien-dan-mang-ngo-ngang-va-su-that-dang-sau-345731.html