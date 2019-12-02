Sợ vợ mặc áo tắm bị người ta nhòm ngó, chồng nghĩ cách đối phó cực bá đạo

Thế giới 02/12/2019 15:05

Cộng đồng mạng thán phục IQ cao ngất ngưởng của anh chồng. Clip hài hước đang được cư dân mạng chia sẻ và bình luận rôm rả.

Có lẽ anh chàng nào cũng phát ghen khi những người đàn ông khác nhòm ngó vợ hay người yêu mình. Đặc biệt là khi các cô nàng mặc trang phục mát mẻ. Nam thanh niên trong câu chuyện dưới đây lại có cách khẳng định chủ quyền cực bá đạo khiến cư dân mạng cười lăn cười bò.

Theo hình ảnh trong clip hài hước được dân mạng lan truyền, anh Pedro (Mỹ) yêu cầu vợ sắp cưới là Patty bịt mắt rồi thử chiếc áo tắm do anh mua tặng. Đến khi nhìn mình trong gương, Patty vừa sững sờ vừa buồn cười. Hóa ra Pedro đã in hình mặt mình lên mặt trước và sau của chiếc áo tắm. 

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Sợ những người đàn ông khác tán tỉnh vợ mình trên bãi biển, nam thanh niên đã in khuôn mặt mình lên trước và sau bộ đồ tắm như một cách khẳng định chủ quyền - Ảnh: FB

Pedro giải thích rằng Patty rất thích đi biển và diện đồ tắm. Anh đã tạo ra bộ đồ độc nhất vô nhị này để ngăn những ánh mắt soi mói của những gã đàn ông khác trên bãi biển dành cho vợ sắp cưới của mình.

"Tôi đã tặng cô ấy bộ áo tắm hoàn hảo với cả trái tim. Như vậy thì không còn ai dám tán tỉnh vợ sắp cưới của tôi trên bãi biển nữa", anh Pedro hóm hỉnh chia sẻ. Dù sốc với món quà của hôn phu, Patty nói rằng cô vẫn sẽ mặc bộ áo tắm "độc nhất vô nhị" ra bãi biển. 

Sau vài ngày đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và thu hút hơn 10.000 lượt xem cùng hàng ngàn bình luận từ cộng đồng mạng. 

"Haha cười xỉu"; "Có vợ đẹp cũng không quá ha"; "Thanh niên sợ mất vợ nhất năm"; "Đáng yêu quá"; "Ghen dễ thương ghê";...

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