Clip: Anh chàng kỳ công trốn vợ ra ngoài đi nhậu và cái kết khiến chị em hả hê

Thế giới 12/11/2019 10:03

Đoạn clip hài hước ghi lại cảnh nam thanh niên vượt đủ cạm bẫy do vợ bày ra để ra ngoài tụ tập cùng các chiến hữu khiến nhiều ông chồng không khỏi đồng cảm.

Lâu nay, không ít ông chồng thường xuyên than thở việc không có thời gian ra ngoài tụ tập sau khi lấy vợ. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip hài hước ghi lại cảnh một ông chồng phải vượt qua hàng loạt chướng ngại vật để ra ngoài nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Theo hình ảnh trong đoạn clip gây bão mạng xã hội, anh chồng trẻ vì muốn ra ngoài nhậu cùng bạn nên đã đến trước cửa phòng vợ thăm dò. Xác định "đối tượng" đã ngủ, người chồng liền lén ra ngoài. Sau khi hẹn chiến hữu, anh chàng ra ngoài và liên tục gặp hàng loạt chướng ngại vật do vợ giăng ra.

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Anh chồng trẻ lợi dụng lúc vợ ngủ để lén ra ngoài với bạn bè - Ảnh cắt từ clip

Nhờ sự thông minh, nam thanh niên này đã vượt qua tất cả cạm bẫy do vợ giăng ra từ cửa cho đến thang máy. Sau cùng, tưởng chừng anh chàng này đã có thể an toàn ra ngoài nhưng chị vợ đã cao tay chờ sẵn.

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Để ra khỏi cửa, anh chàng này phải vượt qua hàng loạt chướng ngại vật trong nhà - Ảnh cắt từ clip
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Đoạn clip hài hước này vẫn đang gây bão mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Hầu hết các anh chồng đều tỏ ra thông cảm với thanh niên này. Trong khi đó, các bà vợ lại vô cùng hả hê trước cái kết của anh chồng. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng đoạn clip của cặp đôi Trung Quốc này chủ yếu được dàn dựng để câu view.

“Nỗi khổ chung của các ông chồng, lấy vợ xong là như chim vào lồng, muốn ra ngoài còn khó hơn cả lên trời”, một ông chồng chia sẻ.

“Chị vợ đúng là cao tay, chị em phụ nữ phải học hỏi để quản các ông chồng mới được. Vợ con ở nhà không lo lại tìm cách trốn ra ngoài tụ tập giữa đêm”, một cư dân mạng hả hê.

"Không có bà vợ nào kỳ công vậy đâu. Cái này dàn dựng để câu like thôi, chị em đừng học theo rồi vợ chồng lục đục", một người khuyên.

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