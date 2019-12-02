Bà chủ 50 tuổi lấy chồng kém 16 tuổi: 'Anh ấy lấy được cả tiền lẫn trái tim tôi'

Thế giới 02/12/2019 11:31

Chuyện tình lệch tuổi của nữ tài xế 50 tuổi và phi công trẻ kém 16 tuổi nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Với sự cởi mở của xã hội hiện đại, chuyện tình lệch tuổi không phải vấn đề quá lạ lẫm. Thực tế là có rất nhiều cặp đôi hơn kém nhau nhiều tuổi nhưng vẫn sống rất hòa hợp và hạnh phúc.

Mới đây, chuyện tình của bà chủ 50 tuổi và lái xe kém 16 tuổi ở Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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Chuyện tình lệch tuổi của người phụ nữ 50 nhận được nhiều sự quan tâm - Ảnh: Sina

Theo Sina, bà Xiaoman là chủ một công ty quảng cáo, có sự nghiệp thành công. Còn Tan Junchao kém bà 16 tuổi, sinh ra ở nông thôn, bắt đầu làm tài xế riêng cho bà Xiaoman khoảng hai năm trước. 

Bà Xiaoman là một nữ cường trên thương trường, nhưng đời sống hôn nhân lại gặp nhiều trắc trở. Khoảng 23 năm trước, chồng của bà ôm hết tiền bỏ theo một phụ nữ khác. Xiaoman kiệt quệ về kinh tế và phải làm việc cật lực để nuôi con trai 6 tuổi và con gái 3 tuổi. Bà làm việc suốt ngày, không hề nề hà bất cứ việc gì, kể cả lái xe bò hay nhặt rác. Do quá kham khổ nên người phụ nữ từng bị suy dinh dưỡng và mắc bệnh lao.

Năm 2008, Xiaoman thành lập công ty, việc kinh doanh khá thuận lợi. Hai năm trước, công ty lớn mạnh, bà thuê Tan Junchao làm tài xế riêng và phụ việc kinh doanh.

Việc tiếp xúc mỗi ngày khiến cả hai nảy sinh tinh cảm. Tan Junchao mạnh dạn tỏ tình nhưng bị từ chối vì lý do khoảng cách tuổi tác.

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Anh tài xế và bà chủ hạnh phúc bên nhau dù khoảng cách tuổi tác lớn - Ảnh: Sina

Tuy nhiên Junchao không nản lòng. Mỗi ngày anh đều chuẩn bị bữa sáng cho bà chủ. Cho đến một ngày bà Xiaoman cần vốn kinh doanh, Junchao không ngần ngại bán chiếc xe của mình để giúp người trong mộng. Hành động này khiến người phụ nữ 50 tuổi thật sự xúc động.

"Chúng tôi đã trải qua thời gian dài mới thấy tâm đầu ý hợp, rồi yêu nhau. Tôi hay đùa là anh ấy kiếm được tiền của tôi và còn đánh cắp luôn trái tim tôi", nữ giám đốc tuổi 50 nói trong hạnh phúc.

Vốn không tin vào tình yêu, Xiaoman đã bị "phi công trẻ" đánh cắp trái tim. Hiện cả 2 đang tận hưởng quả ngọt của tình yêu vô cùng hạnh phúc. Chuyện tình cảm của cặp đôi lệch tuổi cũng truyền cảm hứng cho rất nhiều người. 

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