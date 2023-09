Hé lộ cuộc sống của cặp chị em sinh đôi dính liền dùng chung 1 cơ thể suốt 29 năm

Abigail và Brittany Hensel là cặp song sinh dính liền sinh ngày 7/3/1990 tại Minnesota (Mỹ). Sự ra đời của cặp đôi khiến cả gia đình và bác sĩ vô cùng bàng hoàng. Trước đó, trong quá trình mang thai, người mẹ đã nhiều lần siêu âm nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Cả gia đình đang mong chờ một bé gái khỏe mạnh ra đời.

Tuy nhiên, sau khi sinh, sản phụ nhận ra điều bất thường khi các bác sĩ không cho gặp em bé trong một thời gian dài. Để bảo đảm an toàn, các bác sĩ chỉ cho người mẹ gặp con khi sức khỏe của mẹ và con ổn định. May mắn là cha mẹ của Abigail và Brittany đã chấp nhận con mình khiến các bác sĩ cũng phần nào an tâm.