Hé lộ cuộc sống của cặp chị em sinh đôi dính liền dùng chung 1 cơ thể suốt 29 năm

Sau 29 năm, cặp song sinh dính liền thân vẫn có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bất chấp việc cơ thể không đầy đủ, sức khỏe yếu hơn người bình thường.

Abigail và Brittany Hensel là cặp song sinh dính liền sinh ngày 7/3/1990 tại Minnesota (Mỹ). Sự ra đời của cặp đôi khiến cả gia đình và bác sĩ vô cùng bàng hoàng. Trước đó, trong quá trình mang thai, người mẹ đã nhiều lần siêu âm nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Cả gia đình đang mong chờ một bé gái khỏe mạnh ra đời. Tuy nhiên, sau khi sinh, sản phụ nhận ra điều bất thường khi các bác sĩ không cho gặp em bé trong một thời gian dài. Để bảo đảm an toàn, các bác sĩ chỉ cho người mẹ gặp con khi sức khỏe của mẹ và con ổn định. May mắn là cha mẹ của Abigail và Brittany đã chấp nhận con mình khiến các bác sĩ cũng phần nào an tâm.

Cặp song sinh dính liền sống cùng nhau suốt 29 năm qua - Ảnh: Brightside Từ khi sinh ra, cuộc sống của hai chị em đối diện nhiều nguy hiểm. Theo số liệu thống kê trên thế giới, cứ 30 triệu cặp song sinh dính liền thì chỉ có một cặp sống sót. Mặc dù các bác sĩ đã tiên lượng trường hợp xấu nhất nhưng chị em Abigail và Brittany đã tạo nên kỳ tích, sống khoẻ mạnh suốt 29 năm qua. Đây là một chuyện hy hữu rất hiếm gặp trên thế giới. Trong nhiều năm qua, các bác sĩ đã nhiều lần thảo luận về việc tách rời cặp đôi. Điều này có nghĩa là một trong hai sẽ chết hoặc sức khỏe của cả hai sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hai chị em đã phản đối cuộc phẫu thuật này vì họ đã sống chung, hỗ trợ nhau nhiều năm.

Dù dùng chung 1 cơ thể nhưng 2 người lại có tính cách hoàn toàn khác nhau - Ảnh: Brightside Suốt 29 năm qua, cặp chị em song sinh đã chia sẻ cùng một cơ thể với 2 đầu, 2 chân, 2 tay, 2 xương sống, 3 lá phổi, 2 trái tim, 1 lá gan, 2 dạ dày, 3 quả thận, 1 hệ tuần hoàn và 1 bộ phận sinh dục. Mặc dù sống cùng một cơ thể nhưng Abigail và Brittany lại có tính cách hoàn toàn khác nhau. Trong khi Abigail hướng nội, sợ độ cao thì Brittany lại thích đi chơi với bạn và ít nói. Không chỉ tính cách mà ngay cả khẩu vị của 2 chị em cũng khác nhau hoàn toàn. Thời thơ ấu các cô gái cũng thường cãi nhau nhưng sau đó cũng nhanh chóng làm lành. Việc học đại học là một thử thách cực kỳ khó khăn đối với chị em nhà Hensel. Thế nhưng cặp chị em đã vượt qua quãng đời sinh viên một cách xuất sắc. Mặc dù cả hai đều chọn ngành giáo dục tiểu học vì yêu mến trẻ em nhưng lại dạy 2 ngành khác nhau. Abigail dạy toán và vật lý, Brittany dạy văn học và lịch sử. Câu chuyện của Abigail và Brittany đã trở thành nguồn động lực cho nhiều người trên thế giới - Ảnh: Brightside Theo Brightside, từ năm 2002 cuộc sống của Abigail và Brittany đã được giới truyền thông chú ý. Tuy nhiên cách đây không lâu, gia đình đã quyết định ngừng cung cấp thông tin cho báo chí cũng như không cập nhật bất cứ thông tin nào trên mạng xã hội. Hai cô gái với 2 tính cách khác nhau vẫn luôn kiên cường sống tốt trong cơ thể không bình thường đã trở thành nguồn động lực, cổ vũ cho rất nhiều người không may mắn trên thế giới.

Chuyện hy hữu: Cặp song sinh nằm gọn trong bọc ối hình trái tim nguyên vẹn ở Hà Nội Hình ảnh 2 bé sơ sinh nằm trong bọc ối hình trái tim gây xôn xao mạng xã hội. Đây là chuyện hy hữu, vô cùng hiếm gặp trên thế giới.

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