Sau khi tiêm mũi vắc xin viêm gan B được khoảng 4 tiếng, 2 bé gái song sinh tử vong bất thường tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Mới đây, trao đổi với báo chí, đại diện Sở Y tế Nghệ An xác nhận đơn vị này đang phối hợp với Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế để làm rõ nguyên nhân khiến hai bé gái song sinh tử vong bất thường sau khi tiêm vắc xin viêm gan B.

Sau khi tiêm vắc xin được 4 tiếng, cặp bé gái song sinh tử vong bất thường - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Zing, vào ngày 8/10 vừa qua, một sản phụ ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) có dấu hiệu chuyển dạ, được chỉ định sinh mổ. Vào ngày 9/10, sản phụ sinh được 2 bé gái có cân nặng lần lượt là 3,3 và 3,1kg. Đến ngày 11/10, hai bé được các bác sĩ khám sàng lọc và tiến hành tiêm vắc xin viêm gan B.

Thế nhưng chỉ 4 tiếng sau khi tiêm, một trong hai bé có biểu hiện nôn trớ, suy hô hấp, suy tuần hoàn và mất sau 2 tiếng cấp cứu. Bé còn lại có biểu hiện tương tự nhưng muộn hơn. Ngay sau đó, các bác sĩ đã áp dụng phác đồ cấp cứu bé thứ hai nhưng được điều trị thêm sốc phản vệ sau khi tiêm vắc xin. Trong lúc được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu thì nạn nhân đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, Sở Y tế Nghệ An đã mời các chuyên gia trong lĩnh vực Nhi khoa và tiêm chủng để phối hợp xác định nguyên nhân. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân hai trẻ sơ sinh tử vong.

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