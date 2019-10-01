Bị bỏ rơi bên đường, mặt bé sơ sinh sưng vù do kiến cắn, ai thấy cũng xót xa

Thế giới 01/10/2019 17:00

Nghe âm thanh lạ phát ra từ bụi cây, người dân đến kiểm tra thì phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi, khuôn mặt sưng vù vì bị kiến cắn.

Theo đó, khi đang đi trên đường, một người đàn ông nghe âm thanh như tiếng “mèo kêu” phát ra từ bụi cây. Nghi ngờ, người này đến kiểm tra thì nhìn thấy một bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới một chiếc ô và được quấn trong một chiếc chăn mỏng. Bên cạnh bé có bình sữa, nước nóng, bỉm, quần áo trẻ em và một phong bì chứa một ít tiền. Khi được phát hiện, đứa trẻ bị kiến cắn sưng khắp mặt khiến ai nấy đều xót xa. 

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Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới chân cầu vượt, khuôn mặt sưng tấy vì bị kiến cắn - Ảnh: Internet

Được biết sự việc trên xảy ra tại thị trấn Nam Lãng, Trung Sơn, Quảng Đông (Trung Quốc). Em bé được khoảng 1 tháng tuổi. Ngoài những vết thương do kiến cắn, trên người bé không có nhiều vết thương. Hiện tại sức khỏe của bé đang trong quá trình hồi phục.

Thời gian gần đây xảy ra khá nhiều vụ cha mẹ bỏ rơi con khiến dư luận phẫn nộ.

Bé trai bị cha mẹ bỏ rơi kèm tâm thư

Theo đó vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 22/9, chị Nguyễn Thị Liên (ngụ thôn Vạn Tải Đông, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) phát hiện một bé trai bị bỏ rơi tại gốc cây trước nhà. 

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Bé trai bị bỏ rơi mới 1 ngày tuổi - Ảnh: Internet

Khi được phát hiện, bé được đặt trong một chiếc thùng giấy, kèm theo quần áo, tã lót đựng trong túi ni lông. Ngoài ra, người dân còn phát hiện một phong bì do bố mẹ bé để lại: “Vợ chồng em hoàn cảnh không nuôi được cháu mong anh chị nuôi giúp, cháu sinh vào sáng ngày 21 tháng 9 (không có gì bên trong phong bì)”.

Cha mẹ bỏ rơi con mới 1 ngày tuổi giữa đêm kèm tâm thư: ‘Vợ chồng em hoàn cảnh không nuôi được’

Cha mẹ bỏ rơi con mới 1 ngày tuổi giữa đêm kèm tâm thư: ‘Vợ chồng em hoàn cảnh không nuôi được’

Giữa đêm, người dân phát hiện một bé trai bị bỏ rơi ngay dưới gốc cây trước cửa nhà kèm một bức thư. Em bé bị bỏ rơi khi mới 1 ngày tuổi.

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