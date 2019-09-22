Mẹ bỏ rơi con trai kháu khỉnh trong đêm kèm tờ giấy: ‘Nhờ nuôi cháu cả đời, tôi không vấn vương gì hết’

Xã hội 22/09/2019 09:50

Tối qua (21/9), các sư thầy tại chùa La Chợ (Mỹ Lộc, Nam Định) phát hiện một đứa trẻ bị bỏ rơi kèm theo tờ giấy nhờ chăm sóc bé cả đời.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 21/9, các sư thầy tại chùa La Chợ (xã Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) phát hiện một đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa kèm theo một tờ giấy do người mẹ để lại. Theo đó, người mẹ bỏ rơi con kèm 1 balo nhỏ đựng quần áo, 1 đôi dép màu hồng, 1 hộp sữa đang dùng cùng 1 tờ giấy nhỏ.

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Đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa trong đêm - Ảnh: Internet

Người mẹ viết: “Giấy biên nhận. Tôi xin được giấu tên, tôi có sinh được bé trai sinh ngày 16/8/2018 vì tôi không nuôi được nên gửi nhờ nhà chùa nuôi cháu hết đời. Tôi không vương vấn gì hết”.

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Tờ giấy biên nhận người mẹ để lại bên cạnh đứa trẻ - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo chí, Trưởng thôn La Chợ cho biết ngay khi nhận được tin đã nhanh chóng xuống chùa để lập biên bản sự việc.

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Một số vật dụng người mẹ bỏ lại - Ảnh : Internet

Theo thông tin từ Saostar, bé trai nặng khoảng 10kg, tình trạng sức khỏe tốt, không có biểu hiện sợ sệt khi gặp người lạ và đang được trụ trì chùa La Chợ chăm sóc. Cũng theo nguồn tin trên, chính quyền địa phương sẽ thông báo vụ việc trên loa phát thanh để người thân sớm quay lại chùa đón bé về nuôi. Trong trường hợp không có người đến nhận, chính quyền sẽ làm thủ tục để cho người khác nhận nuôi.

Bé trai bị bỏ rơi trong công viên ở Đồng Nai

Cách đây không lâu, tại Đồng Nai cũng vừa xảy ra trường hợp tương tự. Theo đó vào sáng 28/8, trong lúc đi tập thể dục, người dân phường Xuân Hòa (TP. Long Khánh) nghe tiếng trẻ em khóc nên đến xem. Khi lại gần, mọi người nhìn thấy một bé trai bị bỏ rơi, nằm cạnh túi xách đỏ chứa nhiều đồ dùng trẻ em và tờ giấy có ghi dòng chữ “con anh đó anh Hưng”.

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Bé trai kháu khỉnh bị mẹ bỏ rơi trong công viên ở Đồng Nai - Ảnh: Internet

Sau đó, đứa bé được đưa về trạm y tế phường chăm sóc. Theo thông tin ban đầu, bé trai này khoảng 1 tháng tuổi, sức khỏe tốt.

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