Trong lúc đi tập thể dục tại công viên ở TP. Long Khánh (Đồng Nai), người dân phát hiện một bé trai bị bỏ rơi. Kèm theo đó, người mẹ còn để lại một tờ giấy: "Con anh đó anh H.".

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 28/8, trong lúc người dân đi tập thể dục tại một công viên ở TP. Long Khánh (Đồng Nai) thì phát hiện một bé trai bị bỏ rơi.

Bé trai bị bỏ rơi trong công viên được người dân phát hiện - Ảnh: Internet

Đứa trẻ chỉ mới khoảng 1 tháng tuổi, được quấn kỹ trong chiếc chăn màu tím. Bên cạnh đó, mọi người còn phát hiện một chiếc giỏ xách màu đỏ có sữa, quần áo và một lá thư tay. Trong bức thư này chỉ có duy nhất một dòng chữ nguệch ngoạc ghi: “Con anh đó anh H.”.

Tờ giấy người mẹ bỏ lại bên cạnh đứa trẻ - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, người dân nhanh chóng đưa bé vào Trạm y tế phường Xuân Hòa để cho bú, chăm sóc sức khỏe đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Hiện chính quyền địa phương đang tiến hành xác minh và tìm người thân đưa bé về nhà.

Cách đây không lâu tại Quảng Ngãi cũng vừa xảy ra vụ việc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngay khi vừa chào đời.

Theo đó, vào ngày 17/8, một sản phụ 38 tuổi ngụ huyện Đại Lộc (Quảng Ngãi) vào Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi sinh con. Tại đây, người phụ nữ này sinh được một bé trai nặng 2,9kg nhưng bị dị tật bẩm sinh.

Bé trai bị bỏ rơi vì mắc dị tật bẩm sinh - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, người mẹ đã bỏ đi mà không để lại thông tin hay lời nhắn nào. Được biết, bé trai bị dị tật khe hở môi vòm miệng nặng. Các y bác sĩ tại bệnh viện đã thay nhau chăm sóc và kêu gọi ủng hộ để đứa trẻ sớm được phẫu thuật chữa dị tật.

Đau lòng cảnh bé trai sứt môi bị mẹ bỏ rơi ngay khi mới chào đời Bé trai bị bỏ rơi ngay khi vừa chào đời vì dị tật. Chứng kiến cảnh đứa trẻ bị tật ở miệng mà không thể uống sữa, ai nấy đều đau lòng.

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