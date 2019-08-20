Bé trai bị bỏ rơi ngay khi vừa chào đời vì dị tật. Chứng kiến cảnh đứa trẻ bị tật ở miệng mà không thể uống sữa, ai nấy đều đau lòng.

Sáng nay (20/8), trao đổi với báo chí, Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi xác nhận Khoa Nhi sơ sinh của bệnh viện đang chăm sóc một bé trai bị bỏ rơi ngay khi chào đời.

Theo đó, vào ngày 17/8, một sản phụ 38 tuổi ngụ huyện Đại Lộc (Quảng Ngãi) vào Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi sinh con thứ 3. Tại đây, người phụ nữ này sinh được một bé trai nặng 2,9kg. Tuy nhiên, thấy con bị dị tật bẩm sinh, người mẹ bỏ đi mà không để thông tin gì.

Bé trai bị mẹ bỏ rơi vì bị dị tật bẩm sinh - Ảnh: Internet

Được biết bé trai bị dị tật khe hở môi vòm miệng nặng nên bú sữa rất khó, dễ sặc. Các bác sĩ gặp nhiều khó khăn khi chăm sóc bé.

Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Châu, phụ trách chuyên khoa Tai - Mũi - Họng, Răng - Hàm - Mặt của Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi chia sẻ trên Vietnamnet rằng trường hợp của bé cần phải sớm được can thiệp khép khe hở N.A.M Taping và khí cụ can thiệp trước phẫu thuật để bé bú sữa trong khoảng thời gian này. Đến khi bé lớn hơn, có thể phẫu thuật khe hở môi - vòm miệng.

Cách đây không lâu, tại Bình Dương, người dân cũng phát hiện một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trên người vẫn còn nguyên dây rốn. Theo đó vào sáng 9/8, một số công nhân đi làm ngang đường Thuận Giao 32 (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) bất ngờ nghe thấy tiếng trẻ em khóc.

Bé gái bị mẹ bỏ rơi mắc bệnh về não - Ảnh: Internet

Sau khi đến kiểm tra thì người dân phát hiện một bé gái bị bỏ rơi, xung quanh ướt sũng vì trước đó trời mưa lớn. Người dân địa phương sau đó đã đưa bé gái đến Trung tâm y tế thị xã Thuận An để thăm khám sức khỏe. Kết quả kiểm tra cho thấy bé gái nặng 2,6kg, nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, sau đó các bác sĩ phát hiện bé có vấn đề về não nên chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Sản phụ bỏ rơi bé trai còn nguyên dây rốn dưới chân cầu không nhận lại con Sau khi hết thời gian thông báo tìm thân nhân cho bé trai bị bỏ rơi, chính quyền địa phương đã làm thủ tục để bé trai được làm con một gia đình khác.

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