Trên tấm xốp ven đường, người dân phát hiện một bé trai bị bỏ rơi. Khuôn mặt bé vì bị kiến cắn sưng vù vô cùng đáng thương.

Theo đó, vào sáng 31/7 anh Hoàng Văn Thành (ngụ xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) mở cổng nhà thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Đến kiểm tra, anh phát hiện một bé trai bị bỏ rơi. Lúc được phát hiện, bé trai bị kiến bu cắn sưng mặt.

Bé trai bị bỏ rơi ven đường, mặt bị kiến cắn sưng - Ảnh: VnExpress

Ngay lập tức, anh Thành và người thân đã bế đứa trẻ vào nhà chăm sóc, vệ sinh cơ thể rồi đưa đi trạm xá thăm khám sức khỏe. Tại đây, em bé được cắt dây rốn và chăm sóc sức khỏe. Theo thông tin từ VnExpress, bé trai nặng 3,7kg. Hiện tại, sau nhiều ngày được điều trị, sức khỏe của bé trai đã dần ổn định, các vết kiến cắn trên mặt đã lặn hẳn. Gia đình anh Thành sau đó đã quyết định làm thủ tục xin nhận con nuôi.

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ dưới chân cầu

Liên quan đến việc trẻ bị bỏ rơi, cách đây không lâu tại thị trấn Lịch Hội Thượng (huyện Trần Đề, Sóc Trăng) người dân cũng phát hiện một bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ dưới chân cầu.

Khuya 30/7, người dân phát hiện một bé trai bị bỏ rơi dưới chân cầu - Ảnh: Internet

Theo đó, vào khuya 30/7, người dân địa phương nghe tiếng khóc của trẻ em dưới chân cầu nên đến kiểm tra. Tại đây, mọi người phát hiện một bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi nên trình báo sự việc đến chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã nhanh chóng đưa bé đến trạm y tế để thăm khám sức khỏe. Theo đó, bé trai đã được sinh khoảng một tuần, còn nguyên dây rốn, sức khỏe ổn định. Sau đó, chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm người thân của đứa trẻ.

Sóc Trăng: Bé trai xinh như thiên thần, bụng còn mang kẹp rốn bị bỏ rơi dưới chân cầu Nghe tiếng khóc, người dân đến xem thì nhìn thấy một bé trai bị bỏ rơi. Khi được phát hiện, bụng em vẫn còn nguyên dụng cụ kẹp rốn.

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