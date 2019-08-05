Xót cảnh bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên tấm xốp ven đường, mặt sưng vù vì kiến cắn

Xã hội 05/08/2019 15:31

Trên tấm xốp ven đường, người dân phát hiện một bé trai bị bỏ rơi. Khuôn mặt bé vì bị kiến cắn sưng vù vô cùng đáng thương.

Theo đó, vào sáng 31/7 anh Hoàng Văn Thành (ngụ xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) mở cổng nhà thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Đến kiểm tra, anh phát hiện một bé trai bị bỏ rơi. Lúc được phát hiện, bé trai bị kiến bu cắn sưng mặt.

be trai bi bo roi 1
Bé trai bị bỏ rơi ven đường, mặt bị kiến cắn sưng - Ảnh: VnExpress

Ngay lập tức, anh Thành và người thân đã bế đứa trẻ vào nhà chăm sóc, vệ sinh cơ thể rồi đưa đi trạm xá thăm khám sức khỏe. Tại đây, em bé được cắt dây rốn và chăm sóc sức khỏe. Theo thông tin từ VnExpress, bé trai nặng 3,7kg. Hiện tại, sau nhiều ngày được điều trị, sức khỏe của bé trai đã dần ổn định, các vết kiến cắn trên mặt đã lặn hẳn. Gia đình anh Thành sau đó đã quyết định làm thủ tục xin nhận con nuôi.

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ dưới chân cầu

Liên quan đến việc trẻ bị bỏ rơi, cách đây không lâu tại thị trấn Lịch Hội Thượng (huyện Trần Đề, Sóc Trăng) người dân cũng phát hiện một bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ dưới chân cầu.

be trai bi bo roi 2
Khuya 30/7, người dân phát hiện một bé trai bị bỏ rơi dưới chân cầu - Ảnh: Internet

Theo đó, vào khuya 30/7, người dân địa phương nghe tiếng khóc của trẻ em dưới chân cầu nên đến kiểm tra. Tại đây, mọi người phát hiện một bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi nên trình báo sự việc đến chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã nhanh chóng đưa bé đến trạm y tế để thăm khám sức khỏe. Theo đó, bé trai đã được sinh khoảng một tuần, còn nguyên dây rốn, sức khỏe ổn định. Sau đó, chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm người thân của đứa trẻ.

Sóc Trăng: Bé trai xinh như thiên thần, bụng còn mang kẹp rốn bị bỏ rơi dưới chân cầu

Sóc Trăng: Bé trai xinh như thiên thần, bụng còn mang kẹp rốn bị bỏ rơi dưới chân cầu

Nghe tiếng khóc, người dân đến xem thì nhìn thấy một bé trai bị bỏ rơi. Khi được phát hiện, bụng em vẫn còn nguyên dụng cụ kẹp rốn.

Xem thêm
Từ khóa:   trẻ bị bỏ rơi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 23 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 53 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản