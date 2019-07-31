Sóc Trăng: Bé trai xinh như thiên thần, bụng còn mang kẹp rốn bị bỏ rơi dưới chân cầu

Xã hội 31/07/2019 10:30

Nghe tiếng khóc, người dân đến xem thì nhìn thấy một bé trai bị bỏ rơi. Khi được phát hiện, bụng em vẫn còn nguyên dụng cụ kẹp rốn.

Tối qua (30/7), người dân ở khu vực chân cầu Giồng Giữa (thị trấn Lịch Hội Thượng, Sóc Trăng) nghe tiếng khóc của trẻ em dưới chân cầu nên đến xem. Lúc này, mọi người phát hiện một bé trai bị bỏ rơi, bụng vẫn còn nguyên dụng cụ kẹp rốn nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã đến nơi kiểm tra. Tại đây, bé được kiểm tra sức khỏe và xác định các chỉ số đều bình thường. Trước khi bị bỏ rơi, bé được quấn khăn, đội mũ, mang tất tay, chân để phòng ngừa cảm lạnh.

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Bé trai bị bỏ rơi dưới chân cầu - Ảnh: Internet

Ngoài ra, theo thông tin một cán bộ y tế chia sẻ trên Zing, ở bắp chân bé có ghi chữ “Danh” hoặc “Oanh” cùng ngày tháng năm sinh. Tuy nhiên, vì nét chữ bị mờ nên khó đọc.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang hoàn tất các thủ tục để tìm cha mẹ cho bé. Trước khi tìm được người thân cho em, cán bộ ấp Giồng Giữa đã tạm thời nhận nuôi và chăm sóc bé trai đáng thương này.

Thời gian vừa qua, có khá nhiều trường hợp trẻ em bị bỏ rơi khiến người dân xót xa.

Bé gái bị bỏ rơi ở ghế đá công viên

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ 30 phút tối 17/7, một người đi bộ trong công viên tại phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) thì nghe thấy tiếng khóc trẻ em phát ra từ ghế đá. Đến xem, người này phát hiện một bé gái được quấn trong chiếc chăn mỏng nằm trên ghế đá.

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Bé gái được người dân phát hiện trên ghế đá trong công viên - Ảnh: Internet

Ngoài chiếc chăn mỏng quấn trên người, bé gái không có giấy tờ hay vật dụng cá nhân nào. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt đưa bé đi khám sức khỏe. Kết quả thăm khám cho thấy bé chỉ mới sinh được 1-2 ngày, sức khỏe không có gì đáng lo ngại.

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Sau trận mưa lớn, người dân phát hiện có người bỏ rơi con trên ghế đá. Khi được phát hiện, bé gái được quấn trong một chiếc chăn màu đỏ.

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