Sau trận mưa lớn, người dân phát hiện có người bỏ rơi con trên ghế đá. Khi được phát hiện, bé gái được quấn trong một chiếc chăn màu đỏ.

Sáng nay (18/7), trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND phường Nghĩa Thành (thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) cho biết cơ quan này đang cử cán bộ chăm sóc một bé gái bị bỏ rơi. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đang tìm kiếm người đã bỏ rơi con để bé có thể về với gia đình.

Theo thông tin từ Người lao động, vào khoảng 21 giờ 30 phút tối 17/7, một người dân đang đi tập thể dục thì nghe tiếng khóc phát ra từ hoa viên nhỏ của phường. Khi đến xem, người này phát hiện một đứa trẻ bị bỏ rơi, quấn trong một chiếc chăn mỏng nằm trên ghế đá. Nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để kiểm tra. Tại hiện trường, cơ quan công an không phát hiện vật dụng hay giấy tờ cá nhân nào trên người bé.

Lợi dụng lúc không ai qua lại, có người bỏ rơi con trên ghế đá - Ảnh: Internet

Sau đó, cô bé đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông để được chăm sóc. Kết quả kiểm tra cho thấy bé gái nặng khoảng 3,5kg, sinh được 1 tuần tuổi, sức khỏe bình thường. Cũng theo nguồn tin trên, vào thời điểm xảy ra sự việc, khu vực này xảy ra mưa lớn. Có thể người nhà lợi dụng sau cơn mưa ít người qua lại nên đem bé bỏ lại đây.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

Bé trai được phát hiện trước cửa nhà dân - Ảnh: Internet

Cách đây ít ngày, một gia đình sống tại quận Phú Nhuận cũng vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi ngay trước cửa nhà. Theo đó, vào khoảng 23 giờ tối 12/7, anh Tiêu Chí Hay (ngụ phường 15, quận Phú Nhuận) nghe tiếng chó sủa thì mở cổng ra xem. Lúc này, anh nhìn thấy một cái giỏ nhựa màu đỏ, bên trong có một bé trai sơ sinh kèm theo tờ giấy ghi chú nhờ người khác nuôi con hộ. Ngay sau đó, anh Hay đã bế cháu vào nhà và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an đã đến làm việc và đưa bé đến Trạm y tế phường 15 để thăm khám sức khỏe. Tại đây các bác sĩ cho biết sức khỏe bé bình thường, đã được chích ngừa viêm gan. Sau đó, bé đã được giao cho gia đình anh Hay tạm thời nuôi dưỡng.

'Bé mắt xanh' bị cha bỏ rơi ở Đồng Nai phải điều trị bệnh suốt đời Em bé mắt xanh Bùi Thị Hồng Xuân bị glocom (cườm nước) nặng nên trước mắt chỉ có thể điều trị bằng thuốc để tình trạng không nặng thêm. Thị giác em cũng không thể trở lại như những đứa trẻ bình thường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-be-gai-moi-1-tuan-tuoi-bi-bo-roi-tren-ghe-da-sau-con-mua-lon-331542.html