Gia cảnh khó khăn của vợ chồng sản phụ bị bỏ rơi giữa đường, con trai chết khi vừa mới lọt lòng

Xã hội 20/08/2019 17:07

Vì hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng sản phụ bị bỏ giữa đường ở Bình Phước phải đi làm thuê kiếm sống qua ngày.

Liên quan đến vụ việc sản phụ bị bỏ giữa đường, trao đổi với báo chí, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.

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Ngôi nhà xập xệ của vợ chồng sản phụ bị bỏ giữa đường - Ảnh: NLĐ

Theo thông tin từ Người lao động, chị V.T.Y (sinh năm 1987) và anh Ma Văn Sắc kết hôn cách đây 2 năm. Sau đám cưới, họ sinh được một con trai. Vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình không có đất trồng trọt nên hằng ngày anh Sắc đi cạo mủ cao su thuê, mỗi tháng chỉ được khoảng 5 triệu đồng.

Còn chị Y. dù có bằng đại học nhưng không xin được việc nên đành làm thuê ở một xưởng hạt điều nhỏ, với thu nhập khoảng 3 triệu mỗi tháng. Ngôi nhà xập xệ của đôi vợ chồng trẻ hiện được xây trên đất của người cậu của anh Sắc. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng đến nay gia đình vẫn chưa được công nhận hộ nghèo vì chỉ mới có một đứa con. 

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trẻ sơ sinh tử vong vì sản phụ bị bỏ rơi giữa đường này. 

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Hình ảnh người mẹ ôm đứa con sơ sinh nằm bên đường gây xôn xao - Ảnh : Facebook

Như thông tin trước đó đã đưa, sáng 17/8 chị V.T.Y đang mang thai ở tháng thứ 7 bất ngờ bị đau bụng, có dấu hiệu sinh con. Ngay lập tức gia đình đã thuê xe Innova 7 chỗ của người đàn ông tên N. đưa đi bệnh viện. Khi sản phụ được đưa đến Trạm y tế xã Thống Nhất thì các bác sĩ cho chuyển lên tuyến trên.

Lúc này tài xế N. tiếp tục chở gia đình chị Y. đi Bệnh viện thành phố Đồng Xoài. Tuy nhiên, chỉ mới đi được 5km thì chị Y. chuyển dạ. Ngay lúc này, tài xế N. đuổi chị Y. và chồng xuống đường, lót cho một tấm ni lông rồi lái xe bỏ đi. Sau đó không lâu, chị Y. sinh con bên đường. Phải một giờ đồng hồ sau, gia đình mới tìm được xe đưa hai mẹ con vào bệnh viện. Tuy nhiên, bé trai sơ sinh đã tử vong trước đó vì sinh thiếu tháng và sức khỏe quá yếu.

Tài xế giải thích lý do bỏ rơi sản phụ sinh non: "Tôi thấy máu nên lái xe không nổi"

Tài xế giải thích lý do bỏ rơi sản phụ sinh non: "Tôi thấy máu nên lái xe không nổi"

Nam tài xế cho hay xe mình từng chở người chết không kiêng kỵ nhưng bản thân ông mất bình tĩnh không thể lái xe tiếp khi thấy nhiều máu.

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Từ khóa:   trẻ sơ sinh tử vong

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