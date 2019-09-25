Giữa đêm, người dân phát hiện một bé trai bị bỏ rơi ngay dưới gốc cây trước cửa nhà kèm một bức thư. Em bé bị bỏ rơi khi mới 1 ngày tuổi.

Mới đây, Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương xác nhận trên địa bàn xã vừa có một bé trai bị bỏ rơi.

Cụ thể, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 22/9, chị Nguyễn Thị Liên (ngụ thôn Vạn Tải Đông, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách) phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại gốc cây trước nhà.

Bé trai bị bỏ rơi khi mới 1 ngày tuổi - Ảnh: Internet Theo thông tin trên Helino, khi chị Liên phát hiện, bé được đặt trong một thùng bìa các-tông, có quần áo và tã lót đựng trong túi ni lông. Bên cạnh đó, người dân còn phát hiện một phong bì có ghi: “Vợ chồng em hoàn cảnh không nuôi được cháu mong anh chị nuôi giúp, cháu sinh vào sáng ngày 21 tháng 9 (không có gì bên trong phong bì)”. Ngay sau đó, chị Liên đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt để làm việc và lập biên bản.

Hiện tại bé trai đang được gia đình chị Liên chăm sóc. Được biết sức khỏe bé tốt, khỏe mạnh, ăn ngủ bình thường. Mẹ bỏ rơi con trong đêm tại Nam Định Cách đây không lâu, tại Nam Định cũng vừa xảy ra vụ việc mẹ bỏ rơi con ngay trước cổng chùa. Theo đó vào khoảng 19 giờ ngày 21/9, các sư thầy tại chùa La Chợ (xã Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) phát hiện một bé trai nằm trước cổng. Người mẹ bỏ rơi con ngay trước cổng chùa - Ảnh: Internet Bên cạnh đó đứa trẻ là 1 balo nhỏ đựng quần áo, 1 đôi dép màu hồng, 1 hộp sữa đang dùng cùng 1 tờ giấy nhỏ. Trong tờ giấy người mẹ viết: “Giấy biên nhận. Tôi xin được giấu tên, tôi có sinh được bé trai sinh ngày 16/8/2018, vì tôi không nuôi được nên gửi nhờ nhà chùa nuôi cháu hết đời. Tôi không vương vấn gì hết”. Tờ giấy người mẹ bỏ rơi con để lại - Ảnh: Internet Sau 3 ngày chính quyền ra thông báo tìm kiếm người thân, bé trai đã được nhà ngoại đón về chăm sóc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cha-me-bo-roi-con-moi-1-ngay-tuoi-giua-dem-kem-tam-thu-vo-chong-em-hoan-canh-khong-nuoi-duoc-338921.html