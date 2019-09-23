Quảng Ninh: Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác nhà vệ sinh

Xã hội 23/09/2019 07:20

Trong lúc dọn nhà vệ sinh, nữ lao công phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh nằm trong thùng rác. Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt xử lý vụ việc.

Mới đây, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an phường Đức Chính (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) xác nhận vụ việc phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác của Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều.

Cụ thể vào khoảng 10 giờ 15 phút hôm qua (22/9), trong lúc dọn dẹp, nữ lao công của trung tâm phát hiện thi thể bé gái sơ sinh bị bỏ trong thùng rác nhà vệ sinh ở tầng 5. Ngay sau đó, Ban Giám đốc Trung tâm đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

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Trong lúc dọn vệ sinh, nữ lao công phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác - Ảnh: VTC

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường và báo cáo sự việc lên Công an thị xã Đông Triều để thu thập chứng cứ, tài liệu để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đây không phải lần đầu tiên người dân phát hiện xác trẻ sơ sinh bị vứt bỏ khiến mọi người không khỏi xót xa.

Thi thể trẻ sơ sinh bị nhét giấy vứt ven đường

Vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 27/10/2018, người dân thuộc khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương phát hiện thi thể bé trai sơ sinh bị vứt bên vệ đường, miệng bị nhét giấy.

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Khu vực người dân phát hiện thi thể bé trai bị vứt - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin, công an địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc.

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