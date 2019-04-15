Vì không đòi được tiền, Dũng đã giữ vợ con nợ lại tra tấn nhiều ngày. Mặc dù nạn nhân van xin, cho biết mình mang thai nhưng nhóm người của Dũng vẫn không dừng tay.

Liên quan đến vụ việc thai phụ bị tra tấn đến sảy thai, theo thông tin từ người thân của H.N.Y (18 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM, quê ở tỉnh Long An), hiện sức khỏe của Y. vẫn còn rất yếu, tinh thần luôn trong trạng thái hoảng sợ sau khi được nhóm đòi nợ thả về.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 22/3, Y. có đến nhà Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi) tại ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh chơi. Khi ra về, chị bị Dũng giữ lại vì chồng Y. nợ người này một số tiền lớn.

Để ép chồng Y. trả tiền, Dũng cùng Nguyễn Thị Ngọc Huyền (sinh năm 1991, em gái của Dũng), Trần Nhật Khang (sinh năm 2000, trú ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) trói tay nạn nhân lại. Mặc dù Y. đã van xin, cho biết mình mang thai 6 tháng nhưng nhóm người này vẫn đánh đập dã man khiến nạn nhân sinh non.

Khi đứa trẻ lọt ra ngoài, Dũng và Huyền đã gọi mẹ là bà Trần Thị Sương (sinh 1963, trú ở huyện Bình Chánh) đến mang xác thai nhi đi vứt tại khu đất trống thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Khu vực bà Sương mang xác thai nhi do Y. sinh non đi vứt - Ảnh: Internet

Sau nhiều ngày giam giữ, đến ngày 10/4 nhóm đối tượng này đã thả Y. về.

Khi nạn nhân về đến nhà, người thân phát hiện sức khỏe của Y. có nhiều biểu hiện lạ nên đưa đến bệnh viện và trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra nhưng đối tượng Dũng và Huyền đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan công an sau đó đã mời Khang và bà Sương đến lấy lời khai. Tại đây, hai đối tượng này đã thừa nhận hành vi bắt giữ, trói, đánh đập Y.

Ngoài ra hai đối tượng này còn khai người chủ mưu là Dũng và Huyền. Quá trình khám xét nhà đối tượng Dũng, công an phát hiện tại đây có chứa ma túy đá, súng, đạn…

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc.

Cô gái mang thai 6 tháng tuổi bị "bắt cóc", tra tấn khiến thai nhi tử vong ở Sài Gòn Khi cô gái mang thai 6 tháng tuổi đi về thì 2 anh em Dũng – Huyền giữ lại rồi gọi Khang tới cột lại tra tấn trong vòng 2 tuần. Sự việc khiến chị Y. bị đau bụng sinh con non dẫn tới tử vong và bị nhóm mang tới bãi đất trống vứt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhom-nguoi-tra-tan-thai-phu-18-tuoi-sinh-non-roi-vut-xac-thai-nhi-o-sai-gon-he-lo-tinh-tiet-tan-doc-321813.html