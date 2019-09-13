Trong lúc di chuyển tại khu vực ngã tư Trần Phú - Nguyễn Hùng Sơn (TP. Rạch Giá, Kiên Giang) người dân nhìn thấy một bao tải bị đánh rơi trên đường, lộ xác thai nhi bên trong.

Mới đây, trao đổi với báo chí, đại diện Công an phường Vĩnh Thanh Vân (TP. Rạch Giá) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ chạy xe gắn máy đánh rơi bao tải chứa xác thai nhi.

Liên quan đến vụ việc trên, Đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn của Công an tỉnh Kiên Giang cho biết trên Vietnamnet: “Người phụ nữ làm từ thiện, khi các công nhân phát hiện xác thai nhi thì gọi điện cho bà ấy mang về chôn”. Ngoài ra, vị này còn cho biết thêm, người phụ nữ nói trên đã nhiều lần chôn cất xác thai nhi.

Bao tải được cho là chứa xác thai nhi rơi giữa đường - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin đồn thổi rằng sau khi bao tải chứa thi thể thai nhi rơi xuống đường đã bị xe tải cán qua. Liên quan đến thông tin này, một lãnh đạo UBND TP. Rạch Giá cho biết đây chỉ là tin đồn thất thiệt.

Theo cơ quan chức năng, thông tin bao tải chứa xác thai nhi bị xe tải cán qua là tin đồn thất thiệt - Ảnh: Internet

Trước đó, vào khoảng 11 giờ trưa nay (13/9), người dân ở gần khu vực ngã tư đường Trần Phú với Nguyễn Hùng Sơn (thuộc phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) phát hiện 1 phụ nữ lưu thông bằng xe máy bất ngờ để rơi một chiếc bao tải xuống đường.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc - Ảnh: Internet

Sau đó, nhiều người đi đường đến giúp đưa bao tải lên xe thì phát hiện bên trong có thi thể thai nhi nên báo công an đến xử lý. Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ này khai tên Hương, chuyên mang thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đem chôn cất. Sáng nay, bà Hương nhận được cuộc gọi báo tại bãi rác thuộc khu vực Cầu Suối có thi thể trẻ nên đến nhặt về chôn cất. Tuy nhiên, khi về đến khu vực trên thì bất ngờ bao tải rơi xuống đường.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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