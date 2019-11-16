Chuyện hy hữu: Cặp song sinh nằm gọn trong bọc ối hình trái tim nguyên vẹn ở Hà Nội

Xã hội 16/11/2019 13:24

Hình ảnh 2 bé sơ sinh nằm trong bọc ối hình trái tim gây xôn xao mạng xã hội. Đây là chuyện hy hữu, vô cùng hiếm gặp trên thế giới.

Vào ngày 12/11 vừa qua, Bệnh viện Bưu điện Hà Nội vừa mổ đẻ thành công cho sản phụ tên N.T.B.N (28 tuổi, ngụ Vĩnh Phúc). Điều đáng chú ý là cặp song sinh nhà chị N. chào đời trong tình trạng còn nằm nguyên trong bọc ối hình trái tim khi bác sĩ mổ lấy thai. Câu chuyện hy hữu này sau khi được chia sẻ đã nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.

chuyen hy huu 1
Cặp sinh đôi nằm gọn trong bọc ối hình trái tim là chuyện hy hữu, vô cùng hiếm gặp - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tiền phong, người mẹ mang thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo và bị ngứa thai kỳ toàn thân. Gia đình thai phụ đề nghị mổ lấy con từ tuần 35 nhưng các bác sĩ đã động viên gia đình kéo dài thời gian hết mức có thể để các bé có thể phát triển ổn định. Đến khi thai được 37 tuần, chị N. được đưa vào phòng sinh.

Khi chào đời, 2 bé vẫn còn nằm nguyên trong bọc ối. Đây là trường hợp khá hiếm gặp trong sản khoa, tỷ lệ chỉ khoảng 1/80.000. Bên cạnh đó, đây cũng là trường hợp đặc biệt vì bọc ối của 2 bé song sinh có hình trái tim và có cấu tạo dai hơn bình thường nên bác sĩ thực hiện ca mổ đã nhờ người chụp lại. 

chuyen hy huu 2
2 bé gái và mẹ đã trở về nhà sau khi sức khoẻ hồi phục - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, cặp song thai là 2 bé gái, một bé nặng 3kg và một bé nặng 2,9kg. Hiện tại sức khoẻ của chị N. và cặp song sinh đã ổn định, phục hồi tốt. Cả 3 mẹ con chị N. đã được ra viện về Vĩnh Phúc.

Ngay sau khi được chia sẻ, hình ảnh cặp đôi song sinh đẻ bọc điều này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng vô cùng kinh ngạc trước trường hợp hy hữu này và gửi lời chúc mừng đến gia đình.

Hy hữu: Sản phụ Quảng Nam sinh con trong toilet, đến bệnh viện sinh tiếp một bé nữa

Hy hữu: Sản phụ Quảng Nam sinh con trong toilet, đến bệnh viện sinh tiếp một bé nữa

Sau khi sinh con trong toilet ở nhà, sản phụ được đưa đến bệnh viện và tiếp tục sinh thêm một bé nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Nội đẻ bọc điều nóng trên mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 1 giờ 6 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 2 giờ 6 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 5 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản