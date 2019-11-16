Chuyện hy hữu: Cặp song sinh nằm gọn trong bọc ối hình trái tim nguyên vẹn ở Hà Nội

Hình ảnh 2 bé sơ sinh nằm trong bọc ối hình trái tim gây xôn xao mạng xã hội. Đây là chuyện hy hữu, vô cùng hiếm gặp trên thế giới.

Vào ngày 12/11 vừa qua, Bệnh viện Bưu điện Hà Nội vừa mổ đẻ thành công cho sản phụ tên N.T.B.N (28 tuổi, ngụ Vĩnh Phúc). Điều đáng chú ý là cặp song sinh nhà chị N. chào đời trong tình trạng còn nằm nguyên trong bọc ối hình trái tim khi bác sĩ mổ lấy thai. Câu chuyện hy hữu này sau khi được chia sẻ đã nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.

Cặp sinh đôi nằm gọn trong bọc ối hình trái tim là chuyện hy hữu, vô cùng hiếm gặp - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tiền phong, người mẹ mang thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo và bị ngứa thai kỳ toàn thân. Gia đình thai phụ đề nghị mổ lấy con từ tuần 35 nhưng các bác sĩ đã động viên gia đình kéo dài thời gian hết mức có thể để các bé có thể phát triển ổn định. Đến khi thai được 37 tuần, chị N. được đưa vào phòng sinh.

Khi chào đời, 2 bé vẫn còn nằm nguyên trong bọc ối. Đây là trường hợp khá hiếm gặp trong sản khoa, tỷ lệ chỉ khoảng 1/80.000. Bên cạnh đó, đây cũng là trường hợp đặc biệt vì bọc ối của 2 bé song sinh có hình trái tim và có cấu tạo dai hơn bình thường nên bác sĩ thực hiện ca mổ đã nhờ người chụp lại.

2 bé gái và mẹ đã trở về nhà sau khi sức khoẻ hồi phục - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, cặp song thai là 2 bé gái, một bé nặng 3kg và một bé nặng 2,9kg. Hiện tại sức khoẻ của chị N. và cặp song sinh đã ổn định, phục hồi tốt. Cả 3 mẹ con chị N. đã được ra viện về Vĩnh Phúc.

Ngay sau khi được chia sẻ, hình ảnh cặp đôi song sinh đẻ bọc điều này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng vô cùng kinh ngạc trước trường hợp hy hữu này và gửi lời chúc mừng đến gia đình.

Hy hữu: Sản phụ Quảng Nam sinh con trong toilet, đến bệnh viện sinh tiếp một bé nữa Sau khi sinh con trong toilet ở nhà, sản phụ được đưa đến bệnh viện và tiếp tục sinh thêm một bé nữa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-hy-huu-cap-song-sinh-nam-gon-trong-boc-oi-hinh-trai-tim-nguyen-ven-o-ha-noi-344424.html