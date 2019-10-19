Không kịp đến trung tâm y tế, sản phụ Nghệ An trải ni lông sinh con trai 3,2kg ngay bên vệ đường

Xã hội 19/10/2019 08:00

Vỡ ối ngay trên xe taxi, chị Phoải được mọi người giúp trải ni lông sinh con bên vệ đường. Nhờ sự giúp đỡ của nhân viên y tế, sản phụ sinh thành công bé trai nặng 3,2kg.

Mới đây, trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND xã Bảo Nam (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ sinh con bên vệ đường.

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Chị Phoải được người dân và nhân viên y tế giúp đỡ sinh con bên vệ đường - Ảnh: PLO

Theo thông tin trên Pháp luật TP.HCM, sản phụ nói trên là Mong Thị Phoải (dân tộc Khơ Mú, trú xã Bảo Nam). Sáng qua (18/10), chị Phoải có dấu hiệu trở dạ nên người nhà đã gọi taxi đưa ra Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn để sinh con. Tuy nhiên, trên đường đi chị Phoải vỡ ối nên người nhà bảo taxi dừng lại. Ngay sau đó, người nhà và sản phụ đã trải ni lông bên vệ đường rồi sinh con.

Người dân xung quanh đã chạy xe máy đến Trạm Y tế xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn gọi nhân viên y tế đến đỡ đẻ. Cuối cùng chị Phoải đã sinh con an toàn, bé trai nặng 3,2kg. Sau đó, mẹ con sản phụ đã được đưa đến cơ sở y tế để chăm sóc sức khỏe.

Cách đây ít ngày, tại Nghệ An cũng vừa xảy ra một trường hợp sinh con giữa đường. Vào ngày 8/10, anh Lương Văn Xiêng (sinh nam 1994, trú xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, Nghệ An) chở vợ là chị Mong Thị Hiền (sinh năm 1996) xuống Trung tâm Y tế huyện Quế Phong khám thai.

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Anh Xiêng đỡ đẻ cho vợ ngay bên vệ đường - Ảnh: Vietnamnet

Thế nhưng chỉ vừa đi được khoảng 30km thì chị Hiền liên tục kêu đau, ngồi không vững. Sau khi xuống xe thì chị Hiền vỡ ối, sinh con ngay bên đường. Anh Xiêng đã tự tay đỡ đẻ cho vợ. Anh cũng tự tay cắt, buộc dây rốn cho con trai.

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Từ khóa:   Nghệ An đỡ đẻ cho vợ sinh con giữa đường

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