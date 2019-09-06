Sau nhiều tiếng chờ sinh, sản phụ tử vong bất thường, đứa trẻ trong bụng cũng không qua khỏi. Chứng kiến cảnh người thân khóc ngất bên linh cữu hai mẹ con, ai nấy đều không khỏi đau lòng.

Liên quan đến việc người nhà tố bác sĩ tắc trách khiến sản phụ tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La vào ngày 5/9, hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc. Trong khi đó, phía bệnh viện vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Người nhà nạn nhân tố bệnh viện tắc trách khiến sản phụ tử vong bất thường trên mạng xã hội - Ảnh: Internet Theo thông tin từ Người lao động, nạn nhân là chị L.T.M. (sinh năm 1993, dân tộc Thái, ngụ huyện Mai Châu, tỉnh Sơn La). Trước đó, vào khoảng 9 giờ sáng ngày xảy ra sự việc, gia đình đưa chị M. đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La để sinh. Kết quả thăm khám trước đó cho thấy sức khỏe cả sản phụ và thai nhi đều bình thường.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, bác sĩ cho hay tử cung của thai phụ đã mở được 7 phân. Sau đó, sản phụ được đưa vào phòng truyền dịch để chờ sinh còn người thân được yêu cầu chờ ở bên ngoài. Mặc dù gia đình xin cho 1 người vào chăm sóc nhưng các bác sĩ không đồng ý. Đến khoảng 17 giờ, người nhà ở bên ngoài nghe thấy tiếng chị M. nôn ói nên đẩy cửa vào. Lúc này, mọi người nhìn thấy sản phụ co giật, người tím tái, sùi bọt mép. Ngay lập tức các nhân viên y tế chạy đi gọi bác sĩ đến chuyển chị M. lên phòng cấp cứu.

Chỉ 1 tiếng sau, gia đình nạn nhân nhận được thông tin cả mẹ và thai nhi đều tử vong. Bàng hoàng trước thông tin trên, gia đình nạn nhân yêu cầu bệnh viện làm rõ việc chị M. tử vong bất thường. Người nhà cho rằng chính sự tắc trách của đội ngũ nhân viên y tế khiến nạn nhân tử vong. Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Sau khi hoàn tất kết quả khám nghiệm tử thi, thi thể chị M. đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Được biết, chị M. và chồng đã có 1 con trai 6 tuổi, năm nay mới vào lớp 1. Chồng chị M. làm nghề sửa xe máy ở quê. Con trai 6 tuổi của chị M. ngơ ngác bên linh cữu mẹ - Ảnh: Helino “Chỉ trong ít phút, cháu tôi mất cả mẹ lẫn con, để lại đứa con thơ mất mẹ, mất em. Chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc sớm làm tỏ nguyên nhân”, người nhà nạn nhân đau đớn chia sẻ trên Helino. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tài xế giải thích lý do bỏ rơi sản phụ sinh non: "Tôi thấy máu nên lái xe không nổi" Nam tài xế cho hay xe mình từng chở người chết không kiêng kỵ nhưng bản thân ông mất bình tĩnh không thể lái xe tiếp khi thấy nhiều máu.

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