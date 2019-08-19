Mới đây, chính quyền địa phương đã gặp trực tiếp người tài xế đuổi sản phụ xuống đường khiến một trẻ sơ sinh tử vong tại Bình Phước.

Chiều nay (19/8), trao đổi với báo chí, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) cho biết chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh, tìm gặp tài xế bị tố đuổi sản phụ xuống đường sinh con, khiến một trẻ sơ sinh tử vong. Theo đó, chính quyền địa phương đã có buổi gặp mặt trực tiếp với tài xế tên N. Hiện người tài xế này đang rất hoảng loạn và lo sợ nên không dám tiếp xúc với nhiều người. Nói về nguyên nhân đuổi sản phụ xuống xe, nam tài xế nói không biết tại sao lúc đó lại có hành động như vậy. Tài xế này cũng đã hứa sẽ cố gắng khắc phục hậu quả, theo Tổ Quốc.

Tài xế N. hoảng loạn, sợ hãi sau khi biết hành động của mình khiến một trẻ sơ sinh tử vong - Ảnh: Tổ quốc Nhiều giờ qua, sau khi thông tin vụ việc được chia sẻ đã trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội, gây ra một làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Chính quyền địa phương cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Sau khi con trai tử vong, sản phụ V.T.Y. đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Hiện sức khỏe của chị vẫn còn rất yếu. Như thông tin trước đó đã đưa, sáng 17/8, chị V.T.Y (ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đang mang thai ở tháng thứ 7 bất ngờ bị đau bụng, có dấu hiệu sinh con. Ngay sau đó, gia đình thuê một chiếc xe Innova 7 chỗ của người đàn ông tên N. đưa chị đi bệnh viện.

Vụ việc khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc - Ảnh: Internet Khi sản phụ được đưa đến Trạm y tế xã Thống Nhất thì các bác sĩ chuyển lên tuyến trên. Lúc này tài xế N. tiếp tục chở gia đình chị Y. đi Bệnh viện thành phố Đồng Xoài. Tuy nhiên, chỉ mới đi được 5km thì chị Y. chuyển dạ. Ngay lúc này, tài xế N. đuổi chị Y. và chồng xuống đường, lót cho một tấm ni lông rồi lái xe bỏ đi. Sau đó không lâu, chị Y. sinh con bên đường. Phải một giờ đồng hồ sau, gia đình mới tìm được xe đưa hai mẹ con vào bệnh viện. Tuy nhiên, bé trai sơ sinh đã tử vong trước đó vì sinh thiếu tháng và sức khỏe quá yếu.

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