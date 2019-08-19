Chứng kiến cảnh người mẹ trẻ nằm bên đường ôm đứa trẻ sơ sinh tử vong, ai nấy đều không khỏi đau lòng.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội liên tục chia sẻ câu chuyện đứa trẻ sơ sinh tử vong khi vừa mới chào đời vì sản phụ bị tài xế đuổi xuống xe trên đường đến bệnh viện khiến dư luận phẫn nộ.

Hình ảnh người mẹ ôm đứa trẻ sơ sinh tử vong ngay khi vừa chào đời nằm bên đường gây xôn xao - Ảnh: FB

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 17/8, chị V.T.Y (ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) bất ngờ đau bụng, có dấu hiệu sinh con. Ngay lập tức gia đình đã thuê xe chiếc xe Innova 7 chỗ của một người đàn ông tên N. đến đưa chị Y. đi bệnh viện.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, khi đến Trạm y tế xã Thống Nhất, các bác sĩ đã chuyển sản phụ lên tuyến trên. Lúc này người tài xế tiếp tục chở khách đến bệnh viện thành phố Đồng Xoài. Thế nhưng, chỉ mới đi được khoảng 5km thì chị Y. trở dạ.

Chị Y. bị tài xế đuổi xuống xe ngay khi trở dạ, người này để lại một tấm nilon rồi bỏ đi - Ảnh: FB

Ngay lúc này, tài xế đã đuổi chị Y. và chồng xuống xe, lót cho chị một tấm nilon nằm bên đường rồi lái xe bỏ đi.

Cũng theo nguồn tin trên, ngay khi vừa xuống xe chị Y. đã sinh non một bé trai. Phải mất 1 tiếng sau, gia đình mới gọi được chiếc xe khác đưa mẹ con chị Y. đến bệnh viện. Tuy nhiên đứa trẻ đã tử vong trước đó. Được biết, sản phụ đang mang thai 7 tháng.

Sự việc khiến ai nấy đều vô cùng phẫn nộ - Ảnh: FB

Hiện chị Y. đang được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe vẫn rất yếu. Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, câu chuyện đã trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước sự nhẫn tâm của người tài xế.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin về vụ việc.

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