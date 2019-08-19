Bình Phước: Bị tài xế đuổi xuống xe vì chuyển dạ, sản phụ phải sinh con bên đường khiến đứa trẻ tử vong thương tâm

Xã hội 19/08/2019 11:33

Chứng kiến cảnh người mẹ trẻ nằm bên đường ôm đứa trẻ sơ sinh tử vong, ai nấy đều không khỏi đau lòng.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội liên tục chia sẻ câu chuyện đứa trẻ sơ sinh tử vong khi vừa mới chào đời vì sản phụ bị tài xế đuổi xuống xe trên đường đến bệnh viện khiến dư luận phẫn nộ.

tre so sinh tu vong 1
Hình ảnh người mẹ ôm đứa trẻ sơ sinh tử vong ngay khi vừa chào đời nằm bên đường gây xôn xao - Ảnh: FB

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 17/8, chị V.T.Y (ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) bất ngờ đau bụng, có dấu hiệu sinh con. Ngay lập tức gia đình đã thuê xe chiếc xe Innova 7 chỗ của một người đàn ông tên N. đến đưa chị Y. đi bệnh viện. 

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, khi đến Trạm y tế xã Thống Nhất, các bác sĩ đã chuyển sản phụ lên tuyến trên. Lúc này người tài xế tiếp tục chở khách đến bệnh viện thành phố Đồng Xoài. Thế nhưng, chỉ mới đi được khoảng 5km thì chị Y. trở dạ.

tre so sinh tu vong 2
Chị Y. bị tài xế đuổi xuống xe ngay khi trở dạ, người này để lại một tấm nilon rồi bỏ đi - Ảnh: FB

Ngay lúc này, tài xế đã đuổi chị Y. và chồng xuống xe, lót cho chị một tấm nilon nằm bên đường rồi lái xe bỏ đi.

Cũng theo nguồn tin trên, ngay khi vừa xuống xe chị Y. đã sinh non một bé trai. Phải mất 1 tiếng sau, gia đình mới gọi được chiếc xe khác đưa mẹ con chị Y. đến bệnh viện. Tuy nhiên đứa trẻ đã tử vong trước đó. Được biết, sản phụ đang mang thai 7 tháng. 

tre so sinh tu vong 3
Sự việc khiến ai nấy đều vô cùng phẫn nộ - Ảnh: FB

Hiện chị Y. đang được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe vẫn rất yếu. Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, câu chuyện đã trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước sự nhẫn tâm của người tài xế.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin về vụ việc.

Đồng Tháp: Sản phụ 18 tuổi mới sinh con một tuần bị nam thanh niên lẻn vào nhà hiếp dâm

Đồng Tháp: Sản phụ 18 tuổi mới sinh con một tuần bị nam thanh niên lẻn vào nhà hiếp dâm

Lợi dụng sức khỏe nạn nhân còn yếu, Hiếu lẻn vào nhà hiếp dâm sản phụ chỉ mới sinh được 1 tuần. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc.

Xem thêm
Từ khóa:   nóng trên mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 41 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 11 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản