Góc hài hước: Chỉ cần bố mẹ vui, con chịu khổ một chút cũng không sao

Thế giới 06/12/2019 16:48

Cộng đồng mạng đang lan truyền bức ảnh hài hước ghi lại buổi ngoại khóa giữa phụ huynh và học sinh của một trường học ở Trung Quốc.

Một số trường học thường xuyên tổ chức các buổi ngoại khóa nhằm gắn kết cha mẹ và con cái. Thông qua việc tham gia trò chơi, trẻ con sẽ học hỏi được nhiều kỹ năng mềm, cha mẹ thì thêm gần gũi và thấu hiểu các con hơn.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh hài hước ghi lại cảnh nhiều phụ huynh và các em học sinh cùng tham gia buổi ngoại khóa của trường. 

Có thể thấy mọi người đang chơi trò "bước chân đoàn kết", dùng dây cột chân người này với chân người kia, đứng xếp thành hàng ngang rồi cùng nhau chạy về đích.

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Bức ảnh hài hước gây bão mạng - Ảnh: Weibo

Trò chơi tưởng chừng đơn giản này lại vô cùng khó khăn. Việc bước không đều, người trước người sau sẽ khiến cả tập thể ngã dúi dụi. 

Trong ảnh, phụ huynh và học sinh đứng xen kẽ nhau. Thế nhưng có lẽ do bước chân người lớn dài hơn trẻ con nên một em học sinh bị kéo căng hai chân hết sức miễn cưỡng, áo thì bị kéo qua khỏi đầu tạo nên cảnh tượng hết sức hài hước. Đáng nói, phụ huynh đứng hai bên lại tươi cười vui vẻ, không biết đứa trẻ đang "xoạc chân múa ba lê" khổ thế nào. Đúng là chỉ cần cha mẹ vui thì con chịu khổ một chút cũng không sao. Khoảnh khắc độc lạ nhanh chóng được một phụ huynh khác ghi lại rồi đăng lên mạng xã hội.

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'Chỉ cần bố mẹ vui, con chịu khổ một chút cũng không sao' - Ảnh: Weibo

Hình ảnh gây bão mạng và nhận về vô số bình luận từ cộng đồng mạng: "Nhìn thương thật sự nhưng xin lỗi tui không nhịn cười được"; "Để cha mẹ vui con sẵn sàng chịu khổ"; "Vòng eo con kiến kìa";...

Cạn lời cảnh bố tự trói tay khi dạy con học bài

Cạn lời cảnh bố tự trói tay khi dạy con học bài

Bức ảnh bố tự trói tay khi dạy con học bài nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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