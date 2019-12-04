Con lỡ 'nổ' với bạn bè bố là siêu anh hùng, người cha có pha 'chữa cháy' đỉnh cao khiến dân mạng phục sát đất

Để con không bị bạn bè cười nhạo vì lỡ "nổ" bố là siêu anh hùng Marvel, người cha đã có pha "chữa cháy" đỉnh cao khiến dân mạng phục sát đất.

Các siêu anh hùng Marvel đã tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới, thu hút hàng triệu fan hâm mộ cuồng nhiệt. Và anh Bao Quốc Kiến (34 tuổi, sống tại Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc) cũng nằm trong số đó.

Anh Bao thường chế tạo bản sao các nhân vật trong bộ truyện tranh nổi tiếng Marvel. Không ngờ con gái anh là bé Tiểu Lý đã đến trường kể cho các bạn rằng cha mình chính là Iron Man.

Cô bé bị các bạn cười nhạo và gọi là kẻ nói dối. Để "chữa cháy" cho con gái, anh Bao đã chế tạo một bộ trang phục Iron Man cực kỳ "ra gì và này nọ" để đến trường gặp con.

Bố hóa thành Iron Man đến trường học gặp con gái - Ảnh: Weibo

Bộ giáp của Tony Stark gồm 300 bộ phận bằng silicon, được chế tạo trong vòng 2 năm và tốn khoảng 30.000 NDT (hơn 100 triệu đồng). Anh Bao còn gắn hệ thống tên lửa trên cánh tay và lò phản ứng hồ quang trước ngực.

Toàn bộ học sinh tại trường của Tiểu Lý khi thấy Người Sắt ghé thăm đã vô cùng phấn khích. Hiệu trưởng nhà trường còn quyết định cho các lớp nghỉ cả ngày để tất cả học sinh đều có thể chụp ảnh với siêu anh hùng Iron Man.

Các bạn của Tiểu Lý đã hoàn toàn tin rằng cha của cô bé chính là siêu anh hùng trên màn ảnh và tỏ ra hết sức hâm mộ.

Người cha tuyệt nhất năm đây chứ đâu - Ảnh: Weibo

Hành động của anh Bao Quốc Kiến đã gây sốt mạng xã hội và nhận về vô số lời khen.

"Đúng là chẳng ai thương con gái bằng cha"; "Hâm mộ cô bé quá"; "Người cha tuyệt nhất năm đây rồi"; "Ông bố siêu tài năng, tâm lý và yêu thương gia đình"; "Đích thị là siêu anh hùng của con"...

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-lo-no-voi-ban-be-bo-la-sieu-anh-hung-nguoi-cha-co-pha-chua-chay-dinh-cao-khien-dan-mang-phuc-sat-dat-345626.html