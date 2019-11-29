Tưởng bố tâm lý cho chọn giữa học và chơi, bé trai mếu máo bất lực trước 'thủ đoạn' cao siêu của bố

Thế giới 29/11/2019 12:09

Trước một ông bố bá đạo với IQ cao ngất ngưởng, bé trai đành ngoan ngoãn ngồi vào bàn học bài. Clip hài hước đang được dân mạng chia sẻ và bình luận rôm rả.

Hầu hết trẻ con tiểu học đều ham chơi hơn ham học, chúng chưa hiểu việc học quan trọng thế nào và khó lòng có thể tập trung được. Việc dỗ trẻ học bài là một bài toán khó đối với các bậc phụ huynh. Dỗ ngon ngọt thì chúng không nghe, quát mắng hay phạt roi thì càng khiến chúng ác cảm với việc học hơn.

Mới đây, clip hài hước ghi lại cảnh ông bố dùng "thủ đoạn" cao tay nhằm dỗ con học bài nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. 

Clip hài hước bố cao tay dụ dỗ con học bài 

Ông bố không hề bắt ép mà để con trai tự lựa chọn cho mình. Ông bố còn viết trên tấm bảng: "Không ép con - Xem ý trời" ra vẻ rất công tâm.

Người cha cho con 4 phương án lựa chọn là xem ti vi, xem điện thoại, lượn siêu thị với học bài bằng hình thức xoay chìa khóa trên bảng. Nhưng điều kỳ lạ là dù cậu bé có xoay bao nhiêu lần thì chìa khóa vẫn cứ chĩa vào ô học bài.

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Quay bao nhiêu lần thì kết quả vẫn là học bài - Ảnh: Weibo

Đến đây, người xem mới nhận ra sự bá đạo của ông bố. Tấm bảng được treo trên tường với vị trí ô học bài nằm ở dưới cùng. Dù xoay bao nhiêu lần thì chìa khóa sẽ luôn chĩa theo hướng thẳng đứng xuống dưới. Cuối cùng, cậu bé sẽ chẳng được đi chơi mà đành "cắn răng" ngoan ngoãn ngồi vào bàn học.

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Ngoan ngoãn ngồi vào bàn học thôi bé con ơi - Ảnh: Weibo

Dân mạng được dịp cười đau bụng trước IQ cao ngất ngưởng của ông bố, đồng thời bày tỏ thương cảm với bé trai vì "trứng không thể khôn hơn vịt".

"Ông bố hả hê dữ luôn"; "Haha người cha đỉnh quá"; "Tui cũng phải học hỏi rồi áp dụng với thằng con ở nhà mới được"; "Em bé nên đổ lỗi cho Isaac Newton, chính ổng đã phát hiện ra lực hút Trái Đất"; "Quay đến sáng mai vẫn phải học bài nha con trai"..., dân mạng bình luận.

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