Tìm thấy đồ vật lạ trong túi quần con trai, mẹ đơn thân nhận ra sai lầm suốt nhiều năm qua

Thế giới 25/11/2019 16:00

Nhìn thấy vật thể lạ trong túi con, người mẹ đã nhận ra sai lầm khi giáo dục giới tính cho con.

Giáo dục giới tính cho con cái là một hành tình không hề dễ dàng đối với các bậc phụ huynh, đặc biệt là đối với gia đình bị thiếu cha hoặc mẹ. 

Bố mẹ Tiểu Nguyên (Trung Quốc) ly hôn khi cậu bé mới 3 tuổi. Từ đó, Tiểu Nguyên sống cùng mẹ. Sợ Tiểu Nguyên thiếu thốn tình cảm nên mẹ cậu càng thêm yêu thương, chiều chuộng. Thậm chí, khi Tiểu Nguyên 8 tuổi cậu bé mới cai sữa mẹ. Dù đã lớn nhưng hai mẹ con Tiểu Nguyên vẫn ngủ chung. Mẹ cậu bé vẫn luôn đắp chung chăn và ôm con ngủ mỗi đêm.

Gần đây, mẹ Tiểu Nguyên xếp quần áo và phát hiện trong túi quần của cậu có bao cao su. Lúc này, người mẹ mới ngỡ ngàng nhận ra Tiểu Nguyên đã 14 tuổi, bắt đầu dậy thì để trở thành người đàn ông trưởng thành. 

Tìm thấy đồ vật lạ trong túi quần con trai, mẹ đơn thân nhận ra sai lầm suốt nhiều năm qua - Ảnh 1
Mẹ đơn thân phạm sai lầm khi giáo dục giới tính cho con - Ảnh minh họa: Internet

Người mẹ nhớ lại và nhận ra những đêm trước đó, Tiểu Nguyên luôn dậy đi vệ sinh vào giữa đêm rất lâu. Thì ra cậu bé đi giải quyết vấn đề sinh lý. Mẹ Tiểu Nguyên bắt đầu nhận ra sai lầm của mình khi cứ vô tư ngủ chung giường với con.

Ngay buổi tối hôm đó, bà mẹ dọn dẹp căn phòng riêng cho con trai và đặt trong phòng một số quyển sách về tâm sinh lý tuổi vị thành niên. Đồng thời, người mẹ quyết định cho con trai sống tự lập và vạch ra khoảng cách nhất định với con.

Trên thực tế nhiều bà mẹ đơn thân từng mắc sai lầm trong việc giáo dục giới tính, chăm sóc con cái như mẹ Tiểu Nguyên. 

Chị Lưu sống tại Trung Quốc làm mẹ đơn thân đã nhiều năm nay. Sau khi chồng qua đời vì tai nạn giao thông, chị ở vậy một mình nuôi con. Hiện con trai chị đã 16 tuổi, thành tích học tập luôn xếp hạng cao ở lớp.

Cho đến một ngày, chị Lưu bị nhà trường gọi lên khẩn cấp vì con trai mắc lỗi nghiêm trọng và phải nhận quyết định thôi học. Nguyên nhân là vì con trai chị đã nhìn trộm các bạn nữ thay đồ trong WC, không chỉ một mà rất nhiều lần.

Khi bị mẹ chất vấn, cậu bé bình thản đáp: "Con vẫn thường nhìn như thế mỗi lần mẹ thay quần áo ở nhà. Con phát hiện ra mẹ và các bạn nữ rất khác so với con". 

Câu trả lời này khiến người mẹ cùng nhà trường sốc nặng, không biết phải nói thế nào. Cả 2 mẹ con vốn sống trong một phòng trọ nhỏ chỉ 30m2 và không có vách ngăn. Suốt 14 năm qua, chị Lưu đã quên mất cậu con trai bé nhỏ dần trở thành một thiếu niên nên đã không chú trọng giáo dục giới tính cho con. Người mẹ vô tư thay quần áo, đi vệ sinh mà không che rèm, thậm chí vẫn luôn ngủ chung giường với con.

Sau khi trao đổi với nhà trường, con trai chị Lưu không bị đuổi học. Tuy nhiên chị phải cam kết sẽ giáo dục con kỹ lưỡng hơn. Người mẹ cũng đã dẫn con trai đến xin lỗi các nạn nhân trong vụ việc.

Câu chuyện của mẹ Tiểu Nguyên nhận được nhiều phản hồi từ cộng đồng mạng. Hầu hết các ý kiến đều chia sẻ kinh nghiệm giáo dục giới tính cho con cái.

"Giáo dục giới tính là vấn đề vô cùng nhạy cảm nhưng bố mẹ tuyệt đối không được né tránh".

"Khi con cái lên 3 tuổi, bố mẹ cần tránh ngủ cùng, tắm cùng hay thay quần áo trước mặt con. Vì lúc này trẻ đã nhận thức được sự khác biệt giới tính giữa nam và nữ".

"Nhất định phải để con sống tự lập. Nhiều ông bố, bà mẹ đơn thân có suy nghĩ phải yêu thương, bảo bọc con gấp 2, 3 lần bình thường. Điều này khiến chúng sống phụ thuộc vào cha mẹ".

"Tốt nhất là để mẹ dạy con gái, cha dạy con trai về vấn đề giáo dục giới tính. Trong trường hợp mẹ sống cùng con trai, hãy tìm một người thân là đàn ông đủ tin tưởng để nói chuyện, tâm sự với con. Trong trường hợp cha sống cùng con gái cũng vậy".

Con trai bị tố nhìn trộm WC nữ, mẹ đơn thân nghẹn đắng khi nghe lời trần tình

Con trai bị tố nhìn trộm WC nữ, mẹ đơn thân nghẹn đắng khi nghe lời trần tình

Nghe lời giải thích của con trai, người mẹ đã nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình khi giáo dục giới tính cho con.

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