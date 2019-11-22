Lén kiểm tra camera, cha nổi giận đùng đùng khi thấy hành động của con trai 11 tuổi với bạn gái

Thế giới 22/11/2019 16:07

Ông bố không thể ngờ con trai 11 tuổi lại có hành động quá giới hạn với bạn gái. Cư dân mạng đã bình luận nhiều phương pháp giáo dục con cái giúp người cha gỡ rối tơ lòng.

Giáo dục con cái là vấn đề được các bậc phụ huynh cực kỳ quan tâm. Bởi "sảy một li, đi một dặm", cha mẹ chỉ cần thiếu quan tâm con một chút thôi, chúng có thể đi chệch hướng và phạm sai lầm khó có thể sửa chữa.

Trong các phương pháp quản lý con cái, một số phụ huynh bận rộn quyết định lắp camera trong nhà để theo dõi tình hình ở nhà của con. Hầu hết mọi người đều cho rằng cách làm này khá hiệu quả, vừa có thể bảo vệ con vừa kịp thời đốc thúc chúng làm việc, học tập.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bài viết của người cha có con trai 11 tuổi. Khi đang ở công ty làm việc, anh kiểm tra camera để xem con trai ở nhà có học hành nghiêm túc không. Chẳng ngờ người cha phát hiện con mình dẫn bạn gái về nhà chơi.

giao duc con cai 1
Cha phát hiện con trai 11 tuổi thân mật với bạn gái - Ảnh: Guancha

Cả 2 đứa trẻ cùng nằm trên giường, cô bé kia còn ôm con trai anh từ phía sau. May mắn là hành động thân mật của 2 cô cậu chỉ dừng lại ở đây, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng. 

Sau khi tìm hiểu, người cha được biết đây là bạn cùng bàn ở lớp của con mình. Hành động của 2 đứa trẻ khiến anh vừa tức giận vừa lo lắng, không biết nên giải quyết vấn đề này thế nào. Anh định nhờ cô giáo chuyển chỗ ngồi cho con, tuy nhiên cách này chưa chắc hiệu quả. 

Bài viết của người cha nhận được nhiều phản hồi từ cộng đồng mạng, hầu hết là những kinh nghiệm, bài học nuôi dạy con từ những phụ huynh khác.

"Không khuyến khích con yêu sớm nhưng đừng cấm đoán chúng quá gắt gao. Điều này khiến chúng có những cảm xúc và suy nghĩ cực đoan nhằm chống lại cha mẹ. Ngoài ra, cấm 2 đứa trẻ gần gũi chỉ khiến chúng càng muốn gần nhau hơn, rất dễ xảy ra những điều tiêu cực".

"Đây là lứa tuổi bọn trẻ đang nổi loạn. Chúng không muốn nghe lời khuyên của cha mẹ, thậm chí còn nảy sinh sự phản kháng mạnh, cho rằng những lời cha mẹ nói là sai, không chịu hiểu con cái. Vậy nên cách tốt nhất là làm bạn với con, khuyên bảo nhẹ nhàng cho con hiểu. Đặc biệt là phải giáo dục giới tính cho con kỹ càng".

"Trong quá trình trẻ làm bạn với người khác giới, cha mẹ phải cung cấp cho trẻ những kiến thức về giáo dục giới tính một cách khoa học. Trẻ sẽ không còn tò mò khi chúng đã hiểu rõ mọi thứ, càng giấu giếm càng khiến con tìm hiểu lén lút, nhận về những thông tin sai lệch".

"Cha mẹ phải chỉ cho trẻ cụ thể giới hạn mối quan hệ với bạn khác giới nằm ở chỗ nào, hành vi nào là vượt qua quan hệ bạn bè. Có những hành động thân mật với người khác phái quá sớm không chỉ gây thương tổn đối với sinh lý của trẻ mà còn tạo ra ảnh hưởng không thể cứu vãn đối với tâm lý".

Đang 'quẩy' ở bar, cô gái 19 tuổi đẻ rơi con trên sàn nhảy

Đang 'quẩy' ở bar, cô gái 19 tuổi đẻ rơi con trên sàn nhảy

Trong lúc đang vui vẻ cùng bạn bè, cô gái 19 tuổi bất ngờ chuyển dạ rồi đẻ rơi con trên sàn nhảy.

Xem thêm
Từ khóa:   hình ảnh gây xôn xao bài học nuôi dạy con bí quyết dạy con

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 14 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 1 giờ 14 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 4 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích