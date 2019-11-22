Trong các phương pháp quản lý con cái, một số phụ huynh bận rộn quyết định lắp camera trong nhà để theo dõi tình hình ở nhà của con. Hầu hết mọi người đều cho rằng cách làm này khá hiệu quả, vừa có thể bảo vệ con vừa kịp thời đốc thúc chúng làm việc, học tập.

Giáo dục con cái là vấn đề được các bậc phụ huynh cực kỳ quan tâm. Bởi "sảy một li, đi một dặm", cha mẹ chỉ cần thiếu quan tâm con một chút thôi, chúng có thể đi chệch hướng và phạm sai lầm khó có thể sửa chữa.

Cả 2 đứa trẻ cùng nằm trên giường, cô bé kia còn ôm con trai anh từ phía sau. May mắn là hành động thân mật của 2 cô cậu chỉ dừng lại ở đây, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bài viết của người cha có con trai 11 tuổi. Khi đang ở công ty làm việc, anh kiểm tra camera để xem con trai ở nhà có học hành nghiêm túc không. Chẳng ngờ người cha phát hiện con mình dẫn bạn gái về nhà chơi.

Sau khi tìm hiểu, người cha được biết đây là bạn cùng bàn ở lớp của con mình. Hành động của 2 đứa trẻ khiến anh vừa tức giận vừa lo lắng, không biết nên giải quyết vấn đề này thế nào. Anh định nhờ cô giáo chuyển chỗ ngồi cho con, tuy nhiên cách này chưa chắc hiệu quả.

Bài viết của người cha nhận được nhiều phản hồi từ cộng đồng mạng, hầu hết là những kinh nghiệm, bài học nuôi dạy con từ những phụ huynh khác.

"Không khuyến khích con yêu sớm nhưng đừng cấm đoán chúng quá gắt gao. Điều này khiến chúng có những cảm xúc và suy nghĩ cực đoan nhằm chống lại cha mẹ. Ngoài ra, cấm 2 đứa trẻ gần gũi chỉ khiến chúng càng muốn gần nhau hơn, rất dễ xảy ra những điều tiêu cực".

"Đây là lứa tuổi bọn trẻ đang nổi loạn. Chúng không muốn nghe lời khuyên của cha mẹ, thậm chí còn nảy sinh sự phản kháng mạnh, cho rằng những lời cha mẹ nói là sai, không chịu hiểu con cái. Vậy nên cách tốt nhất là làm bạn với con, khuyên bảo nhẹ nhàng cho con hiểu. Đặc biệt là phải giáo dục giới tính cho con kỹ càng".

"Trong quá trình trẻ làm bạn với người khác giới, cha mẹ phải cung cấp cho trẻ những kiến thức về giáo dục giới tính một cách khoa học. Trẻ sẽ không còn tò mò khi chúng đã hiểu rõ mọi thứ, càng giấu giếm càng khiến con tìm hiểu lén lút, nhận về những thông tin sai lệch".

"Cha mẹ phải chỉ cho trẻ cụ thể giới hạn mối quan hệ với bạn khác giới nằm ở chỗ nào, hành vi nào là vượt qua quan hệ bạn bè. Có những hành động thân mật với người khác phái quá sớm không chỉ gây thương tổn đối với sinh lý của trẻ mà còn tạo ra ảnh hưởng không thể cứu vãn đối với tâm lý".