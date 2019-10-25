Câu chuyện hy hữu người chết sống lại trong đám tang xảy ra tại Thái Lan. Bà Phinij Sopajorn, 70 tuổi đã qua đời tại bệnh viện sau khi bị sưng ở tuyến giáp. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng do bệnh quá nặng nên không thể cứu vãn được. Bệnh viện đã trả thi thể bà Phinij về cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Thi thể cụ bà được đưa vào quan tài, đặt tại một ngôi đền trong vòng 3 ngày để cầu siêu. Tới ngày 23/10, quan tài của bà Phinij được đưa đến địa điểm tổ chức tang lễ để hỏa táng.

Bà Phinij Sopajorn bất ngờ sống lại trong đám tang - Ảnh: The Sun

Trước khi đưa quan tài vào lò đốt, ông Thawin Sopajorn (73 tuổi, chồng bà Phinij) đã lấy một miếng vải ẩm để lau mặt cho bệnh nhân. Đây là phong tục truyền thống của địa phương.

Trong lúc lau mặt cho thi thể, ông Thawin nhận thấy dường như vợ mình thở nhẹ, đôi mắt cũng khẽ động đậy.

Ngay sau đó, ông Thawin đã gọi xe cấp cứu. Các nhân viên y tế tới nơi, kiểm tra và xác nhận bà Phinij vẫn còn sống.

Gia đình vô cùng vui mừng khi biết bà Phinji còn sống - Ảnh: The Sun

Gia đình đã đưa bà Phinij về nhà, đặt cạnh máy sưởi và để một chai nước ấm lên ngực nhằm tăng nhiệt độ cơ thể. Cụ ông cho biết đã nghi ngờ vợ mình vẫn còn sống vì cơ thể bà Phinij không bị cứng lại.

"Sau khi bà ấy ngừng thở, chúng tôi đã đưa thi thể vào quan tài nhưng tôi cảm thấy thật lạ vì thi thể vẫn rất mềm mại. Ngay cả khi tôi tắm rửa cho bà ấy, tôi thấy bà ấy như đang còn sống vậy. Trong lúc cử hành đám tang, tôi đã lau mặt cho vợ mình và cầu nguyện bà ấy có một cuộc đời hạnh phúc ở thế giới bên kia.

Lúc này tự nhiên tôi thấy mắt bà ấy động đậy. Tôi đã gọi các con và chúng nghĩ tôi bị ảo giác. Thật may rằng con dâu tôi là bác sĩ, nó đã kiểm tra lại và phát hiện bà ấy còn sống, tuy nhiên mạch đập rất yếu.

Ông Thawin Sopajorn - Ảnh: The Sun

Bệnh của vợ tôi rất nghiêm trọng và có lẽ không thể qua khỏi. Thế nhưng ít nhất bà ấy vẫn còn hơi thở, tôi vô cùng hạnh phúc. Nếu bị đem đi hỏa thiêu trong lúc vẫn còn sống thì thật tồi tệ, tôi không dám tưởng tượng và cũng không cho phép xảy ra sai lầm đó.

Tôi rất biết ơn trời khi bà ấy vẫn còn trên thế gian này. Gia đình vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc cho bà ấy đến hơi thở cuối cùng mới thôi", ông Thawin tâm sự.

Cụ bà suýt bị hỏa táng khi vẫn còn sống - Ảnh: The Sun

Việc bà Phinij sống lại ngay trong đám tang khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Hiện cụ bà vẫn đang thở, mạch đập yếu nhưng không thể nói chuyện hay có phản ứng gì. Gia đình bệnh nhân vẫn đang hy vọng phép màu xảy ra. Câu chuyện hy hữu này hiện vẫn đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.