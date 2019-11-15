Đang 'quẩy' ở bar, cô gái 19 tuổi đẻ rơi con trên sàn nhảy

Thế giới 15/11/2019 14:43

Trong lúc đang vui vẻ cùng bạn bè, cô gái 19 tuổi bất ngờ chuyển dạ rồi đẻ rơi con trên sàn nhảy.

Sự việc hy hữu xảy ra ở hộp đêm O’Club (Pháp). Một thai phụ 19 tuổi đã quyết định đi "quẩy" cùng bạn bè để giải tỏa áp lực cuộc sống. Không ngờ trong lúc đang vui chơi, cô nàng bất ngờ đẻ rơi con khiến người xung quanh sợ toát mồ hôi.

Theo Dailymail, thời điểm xảy ra vụ việc là khoảng 5 giờ 30 sáng, hộp đêm đã gần đến giờ đóng cửa. Bất ngờ một nhân viên chạy vào văn phòng gọi quản lý và báo cáo rằng có sự cố khẩn cấp đang xảy ra tại sàn nhảy. 

Lúc này, một cô gái bị đau bụng dữ dội, khuỵu xuống sàn nhà. Cô cho biết mình sắp sinh con và yêu cầu nhân viên gọi xe cứu thương.

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Cô gái 19 tuổi đẻ rơi con trên sàn nhảy - Ảnh: Dailymail 

Tuy nhiên trong khi chờ xe cấp cứu, thai phụ 19 tuổi cho biết mình đau bụng không thể chịu nổi nữa. Các bác sĩ đã hướng dẫn cách đỡ đẻ, mọi người có mặt ở đó quyết định hợp sức giúp cô sinh con.

Cô gái cũng tự trấn an bản thân và cố gắng hết sức để con chào đời an toàn. Cuối cùng đứa trẻ cũng được sinh ra khỏe mạnh. Bản thân sản phụ cũng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. 

Nhân dịp đặc biệt hiếm có này, câu lạc bộ đã quyết định để đứa bé được vào O'Club miễn phí suốt đời.

Sự việc gây sốt mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những ý kiến chúc mừng mẹ tròn con vuông, số khác cho rằng người mẹ thật tắc trách vì mang bầu sắp sinh mà vẫn đến hộp đêm vui chơi.

Người quản lý cho biết cô gái 19 tuổi gặp một số áp lực cuộc sống nên quyết định theo bạn bè đến hộp đêm vui chơi. Cô cũng muốn chia tay tuổi thanh xuân trước khi bước vào giai đoạn mới của cuộc đời. Đặc biệt, thai phụ không sử dụng bất kỳ đồ uống hay chất kích thích nào, chỉ vui vẻ đơn thuần để giải tỏa stress. Hiện cả hai mẹ con hoàn toàn khỏe mạnh và đang hồi sức tại bệnh viện.

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