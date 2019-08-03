Tưởng đau bụng 'tới tháng', cô gái trẻ tá hỏa khi đẻ rơi con trong nhà vệ sinh

Bản thân cô gái trẻ không hề biết mình mang thai cho đến khi đẻ rơi con trong nhà vệ sinh. Trước đó, cô gái vẫn thấy có kinh nguyệt và bụng cũng không to lên mấy.

Vụ việc cô gái đẻ rơi con trong nhà vệ sinh hiện đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chị Ma (18 tuổi, sống tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) được bạn trai đưa đến bệnh viện khám vì đau bụng "tới tháng" quá dữ dội.

Chị Ma nói với bác sĩ bị đau bụng kinh suốt 2 ngày nay nhưng kinh nguyệt và nước tiểu đều bình thường. Lúc đầu nghĩ cơn đau sẽ qua nhanh, không ngờ lại kéo dài nên chị tới bệnh viện khám thử. Sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ nghi ngờ rằng có khối u trong bụng nên yêu cầu chị Ma đi chụp X-quang để tìm ra bệnh.

Cô gái 18 tuổi đẻ rơi con trong nhà vệ sinh - Ảnh: ETtoday

Trong lúc đang chờ xét nghiệm, chị Ma nói với bạn trai rằng muốn đi vệ sinh. Không thể ngờ, chị Ma đã hạ sinh một bé trai ngay trong toilet của bệnh viện. Khi bác sĩ bước vào, ai nấy choáng váng khi thấy một bé trai nằm giữa vũng máu. Các bác sĩ và y tá nhanh chóng cấp cứu cho chị Ma, đồng thời cắt dây rốn cho đứa trẻ. May mắn thay, đứa bé đã qua cơn nguy kịch sau khi được hô hấp nhân tạo.

Bản thân chị Ma không hề biết mình mang thai vì trước đó vẫn có kinh nguyệt nhưng không đều, bụng cũng không to lên mấy. Bác sĩ giải thích trong quá trình mang thai, chị Ma bị chảy máu thai kỳ nên vẫn tưởng rằng mình "tới tháng".

Cô gái 18 tuổi không hề biết mình mang thai cho đến khi đẻ rơi con trong nhà vệ sinh - Ảnh: ETtoday

Hiện tại sức khỏe hai mẹ con chị Ma đã ổn định. Tuy nhiên các bác sĩ vẫn cần theo dõi để đảm bảo đứa trẻ không mắc một số hội chứng sinh non sau khi bị mẹ đẻ rơi.

Cư dân mạng bàn tán vô cùng rôm rả về câu chuyện hy hữu này: "Âu cũng là do thiếu kiến thức về giáo dục giới tính và các kiến thức y tế liên quan"; "Khó tin quá, chẳng nhẽ cô ta không cảm thấy đứa trẻ cựa quậy trong bụng trong suốt quá trình mang thai hay sao"; "18 tuổi rồi chứ đâu phải còn nhỏ đâu mà một chút kiến thức sinh sản cũng không có"; "May mắn là mẹ tròn con vuông"...

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