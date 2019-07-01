Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 15 ngày 23/6, người thân đưa cô gái 20 tuổi vào Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) trong tình trạng đau bụng dữ dội.

Mới đây, vụ mẹ bỏ rơi con ở bệnh viện xảy ra ở TP.HCM thu hút sự quan tâm của nhiều người. Sau khi sinh con, người mẹ này cùng người thân đã bỏ đi, để mặc em bé ở bệnh viện khiến ai nấy xót xa.

Qua thăm khám, bác sĩ thấy giữa hai chân cô gái có khối tím đen là một hài nhi đã bất động, chiếc quần đẫm máu, bụng đau quằn quại.

Người nhà nghe cô rên la kêu đau từ rạng sáng nhưng không biết bệnh gì. Thấy bất thường, họ đón taxi từ huyện Củ Chi đưa cô gái đến bệnh viện kiểm tra.

Bệnh nhân lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu. Bác sĩ khoa Hồi sức sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương được mời sang hội chẩn gấp.

Sau khi sinh ra, em bé toàn thân tím tái, hôn mê, ngưng tim, ngưng thở. Cùng với việc cắt dây rốn, ê kíp cấp cứu nhanh chóng hút đàm, ép tim và bóp bóng thở cho bé.

Sau 20 phút giành giật sự sống, toàn bộ ê kíp vỡ òa khi thấy nhịp tim của bé trở lại đều đặn, mắt và chân tay của bé đã có những phản xạ yếu ớt đầu tiên. Ngay sau đó, bác sĩ tiến hành hạ thân nhiệt, cứu tế bào não cho bé.



Mẹ bỏ rơi con ở bệnh viện - Ảnh: Zing

Về phía sản phụ, các bác sĩ tiến hành tiêm thuốc cầm máu, chống băng huyết sau sinh. Người mẹ được chuyển qua Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, còn em bé được chuyển qua Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục điều trị.

3 ngày sau, em bé đã mở mắt, cất tiếng khóc đầu tiên, cử động chân tay. Em cũng được rút ống nội khí quản, thở oxy mũi. Các tín hiệu điện não của bé cũng phục hồi, nguy cơ bị bại não thấp.

Tuy nhiên, sau khi được cấp cứu, sản phụ và người nhà đã bỏ đi, bệnh viện không thể liên lạc. Hiện các nhân viên y tế thay phiên nhau chăm sóc cháu bé, hy vọng người mẹ sẽ hồi tâm chuyển ý mà quay lại nhận con.

Cách đây không lâu, tại Bệnh viện Thủ Đức (TP.HCM) cũng xảy ra vụ việc mẹ bỏ rơi con khiến nhiều người xót xa.

Cụ thể, vào ngày 18/5, sản phụ T. (20 tuổi, ngụ tại Tân Hưng, Long Phú, Sóc Trăng) sinh một bé gái nặng 1,8kg dù chỉ mới mang thai 30 tuần 6 ngày tại Bệnh viện Thủ Đức. Sau khi chào đời, bé được chẩn đoán suy hô hấp sơ sinh nên được chuyển đến Khoa hồi sức nhi để chăm sóc đặc biệt.

Mẹ bỏ rơi con ở Bệnh viện Thủ Đức (TP.HCM) - Ảnh: Internet

Sau khi sinh, sản phụ T. rời khỏi bệnh viện mà không để lại thông tin liên lạc. 3 ngày sau, người mẹ này lại bất ngờ xuất hiện. T. được điều dưỡng trưởng của Khoa hồi sức nhi hướng dẫn làm các thủ tục cho con.

Trong lúc làm hồ sơ, T. xin ra ngoài với lý do bàn bạc với gia đình rồi mất tích. Thương cảm trước hoàn cảnh tội nghiệp của đứa trẻ, các nhân viên y tế đã cùng nhau góp tiền mua sữa, quần áo và thay nhau chăm sóc bé.

Hiện chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm nhân thân cho đứa trẻ. Nếu quá thời gian quy định vẫn không có ai đến nhận sẽ làm thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.