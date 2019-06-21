Khi được người dân phát hiện, bé gái đã rơi vào tình trạng sức khỏe suy kiệt, trong mũi có cả dòi bò. Thế nhưng sau hai tháng được cứu giúp, bé đã hồi phục ngoạn mục.

Liên quan đến vụ việc bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong rẫy cà phê ở Lâm Đồng, mới đây trên trang Facebook của mình, Bệnh viện Mount Elizabeth (Singapore) đã thông báo việc bé được xuất viện sau nhiều ngày điều trị. Theo đó, bác sĩ Tang Kok Kee – người điều trị trực tiếp, đã cho phép bé Hoài An xuất viện. Bác sĩ còn cho biết thêm, bé đã tăng cân và ăn rất giỏi.

“Đội ngũ bác sĩ và y tá của chúng tôi đã làm việc không mệt mỏi để chăm sóc tốt nhất cho Hoài An. Cô bé được đưa vào bệnh viện vào tháng 4 năm nay với nhiều vết thương nghiêm trọng. Tinh thần chiến đấu tuyệt vời và câu chuyện sinh tồn của bé gái là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho tất cả mọi người. Chúng tôi cảm ơn mọi người vì tất cả những lời chúc tốt đẹp của các bạn. Chúng tôi đã ghi lại những lời chúc của mọi người tặng cho bé và người giám hộ của bé như một món quà chia tay khi mọi người trở về Việt Nam” (tạm dịch), thông tin được chia sẻ trên Facebook bệnh viện.

Bệnh viện Mount Elizabeth chia sẻ về thông tin của bé Hoài An trên trang Facebook - Ảnh chụp màn hình Theo chia sẻ của đại diện mạnh thường quân hỗ trợ bé từ Singapore - chị Trần Thị Lệ Quyên trên Dân sinh, hiện tại bé Hoài An vẫn đang ở lại đây để quen dần khí hậu bên ngoài. Sau đó, bé sẽ được đưa vào thực hiện các xét nghiệm kiểm tra lần cuối trước khi chính thức được đưa về Việt Nam vào thứ 2 tới. Cũng theo nguồn tin trên, người đã cố gắng tìm hy vọng sống cho bé Hoài An là ni sư Minh Tài, trụ trì chùa Huệ Quang. Vì thường xuyên thức khuya chăm lo cho bé nên ni sư đã bị suy giảm hệ miễn dịch và mắc nhiều bệnh khác. Hiện ni sư đã về Việt Nam để trị bệnh. Sau hai tháng điều trị, bé gái đã ăn nhiều hơn và tăng cân - Ảnh: Internet Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 28/3 vừa qua, một người phụ nữ khi lên rẫy cà phê tại huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) thì nghe tiếng con nít khóc. Ban đầu tưởng là tiếng mèo kêu nhưng khi nghe âm thanh phát ra liên tục, chị đến gần kiểm tra thì phát hiện một đứa bé nằm trong bọc xốp treo trên cây cà phê. Khi được phát hiện, sức khỏe bé rơi vào tình trạng suy kiệt, mũi có dòi - Ảnh: Internet Ngay lập tức, người dân đưa bé đến trạm y tế địa phương rồi chuyển lên bệnh viện huyện Đức Trọng. Tại đây, các bác sĩ xác định bé đã bị bỏ rơi ngoài rẫy khoảng 3 đến 4 ngày. Khi được phát hiện, bé gái đã rơi vào tình trạng sức khỏe suy kiệt, mặt, mũi có dòi bò, đầu có một vết thủng.

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