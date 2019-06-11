Nghe tiếng khóc, người dân đến kiểm tra thì phát hiện một bé trai bị mới sinh, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi.

Trao đổi với báo chí, mới đây ông Nguyễn Tấn Linh, Chủ tịch UBND xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) xác nhận vào khoảng 19 giờ ngày 10/6, người dân phát hiện một bé trai bị bỏ rơi tại khu vực ngã ba Tịnh Bắc. Vào thời điểm xảy ra sự việc, vợ chồng bà Trần Thị Thu Thủy (55 tuổi, chủ tiệm sách) nghe tiếng khóc phát ra từ túi ni lông treo trên chiếc xe máy đậu trước nhà hàng xóm nên ra kiểm tra. Lúc này, bà nhìn thấy bên trong là một bé trai sơ sinh không mặc quần áo, còn nguyên dây rốn, được quấn trong một cái khăn chỉ để lộ khuôn mặt ra ngoài.

Ngay sau khi đưa đứa trẻ về nhà, bà Thủy đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt, lập biên bản sự việc và đưa đứa trẻ đến cơ sở y tế chăm sóc. Sau đó, bé trai đã được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi để chăm sóc. Sáng nay, nhiều người dân địa phương đã đến bệnh viện để hỗ trợ quần áo, sữa cho bé trai. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định, vẫn đang được các bác sĩ theo dõi.

Bé trai được phát hiện trong túi ni lông treo trên xe máy - Ảnh: Internet Theo thông tin từ VnExpress, đã có một cặp vợ chồng chưa có con nhận nuôi bé. Suốt đêm qua người vợ đã thức để chăm sóc bé. Cách đây không lâu, người dân cũng phát hiện một bé trai khoảng 2 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi trước cửa nhà dân cùng với một bức thư tay viết vội. Theo đó, vào ngày 6/6 người dân phát hiện bé bị bỏ rơi trước ngõ 73 đường Quy Tức, phường Phù Liễn, quận Kiến An (TP. Hải Phòng). Lúc được phát hiện, bên cạnh một số vật dụng cá nhân, người dân phát hiện mẹ bé còn để lại một bức tâm thư trình bày hoàn cảnh khó khăn nên không thể nuôi con. Bé trai được người dân tìm thấy cùng với bức thư tay trình bày hoàn cảnh khó khăn của người mẹ - Ảnh: Internet Sau khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. UBND phường Phù Liễn đã tiến hành làm các thủ tục cần thiết để nhận lại người thân cho bé. Nếu quá thời hạn mà người thân vẫn không đến nhận bé, UBND phường sẽ phối hợp với các đơn vị bàn giao bé cho người khác nhận nuôi.

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