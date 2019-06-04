Chào đời khi chưa đủ tháng, bé gái nặng 1,8kg bị mẹ bỏ rơi tại Bệnh viện quận Thủ Đức trong khi đang mắc bệnh về hô hấp.

Trao đổi với báo chí vào hôm nay (4/6), đại diện Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vào ngày 18/5, sản phụ T.T.T (20 tuổi ngụ tại Tân Hưng, Long Phú, Sóc Trăng) nhập viện sinh con.

Tại đây, T. sinh được một bé gái nặng 1,8kg dù chỉ mới mang thai 30 tuần 6 ngày. Sau khi chào đời, bé được chẩn đoán suy hô hấp sơ sinh nên được chuyển đến Đơn vị hồi sức nhi để chăm sóc đặc biệt.

Bé gái xinh như thiên thần bị bỏ rơi trong bệnh viện - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau khi sinh T. rời khỏi bệnh viện mà không để lại bất cứ giấy tờ hay thông tin gì. Sau đó 3 ngày, người mẹ này lại bất ngờ xuất hiện. Lúc này, T. được điều dưỡng trưởng của Đơn vị hồi sức nhi hướng dẫn nộp hồ sơ, hoàn thành các thủ tục cho con.

Trong lúc làm hồ sơ, T. xin ra ngoài với lý do bàn với gia đình về việc làm giấy tờ, thủ tục cho con nhưng bất ngờ rời đi. Tính đến nay, người mẹ này đã rời đi được 2 tuần và vẫn chưa có thông tin gì thêm.

Suốt hai tuần qua, bé được các bác sĩ và điều dưỡng trong bệnh viện chăm sóc, mua cho sữa và quần áo - Ảnh: Internet

Thương cảm trước hoàn cảnh tội nghiệp của đứa trẻ, các bác sĩ, điều dưỡng tại bệnh viện đã cùng nhau góp tiền mua sữa, quần áo và thay nhau chăm sóc bé trong gần 2 tuần qua.

Hiện bệnh viện đang chuẩn bị các thủ tục theo quy trình nuôi giữ trẻ bị bỏ rơi và trình báo sự việc đến cơ quan công an địa phương.

Nếu sau thời gian công an phát thông tin trên các kênh truyền thông đại chúng theo quy định, người nhà không đến nhận, bệnh viện sẽ chăm sóc bé đến khi cứng cáp rồi làm thủ tục chuyển bé qua Ủy ban nhân dân phường Tam Phú tiếp nhận.

Thái Nguyên: Bé gái 3,1 kg còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi tại bãi rác trong tình trạng sức khỏe yếu ớt Vào khoảng 5h30 phút ngày 23/4, người dân hốt hoảng phát hiện một bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi tại một bãi rác và rừng cây thuộc thôn Đá Bay, xã Bình Yên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-sinh-non-bi-me-bo-roi-trong-benh-vien-bac-si-phai-gop-tien-mua-sua-quan-ao-cho-be-327034.html