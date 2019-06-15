Bé gái 6 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thùng giấy cùng lá thư của mẹ: ‘Xin nuôi giúp tôi, cúi đầu tôi xin tạ lỗi’

Xã hội 15/06/2019 14:42

Phát hiện bé gái khoảng 6 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thùng giấy kèm lá thư tay, người dân đã trình báo đến chính quyền địa phương.

Vào sáng qua (14/6), người dân phát hiện một chiếc thùng để ở đầu đường B8 thuộc xã Cam Đường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Sau khi kiểm tra, mọi người phát hiện bên trong có một bé gái sơ sinh cùng một số tã lót.

Ngoài ra, sau khi kiểm tra kỹ người dân còn phát hiện một bức thư tay do mẹ bé để lại.

Bé gái 6 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thùng giấy cùng lá thư của mẹ: ‘Xin nuôi giúp tôi, cúi đầu tôi xin tạ lỗi’ - Ảnh 1
Bé gái 6 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thùng - Ảnh: FB
Bé gái 6 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thùng giấy cùng lá thư của mẹ: ‘Xin nuôi giúp tôi, cúi đầu tôi xin tạ lỗi’ - Ảnh 2
Số tả lót người mẹ bỏ trong thùng cùng với bé - Ảnh: FB

Trong thư người mẹ viết: “Gửi người tâm đức. Vì hoàn cảnh thật éo le, tôi sinh cháu ra nhưng không làm tròn trách nhiệm làm mẹ. Vậy tôi xin kính mong các ông bà nào nhặt được cháu, xin nuôi giúp tôi. Cúi đầu tôi xin tạ lỗi”.

Bé gái 6 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thùng giấy cùng lá thư của mẹ: ‘Xin nuôi giúp tôi, cúi đầu tôi xin tạ lỗi’ - Ảnh 3
Bức thư tay người mẹ để lại - Ảnh: FB

Trong bức thư, người mẹ tiết lộ cháu bé sinh vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 8/6 vừa qua. Tức là khi được người dân phát hiện, bé chỉ mới được 6 ngày tuổi.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa bé đi kiểm tra sức khỏe.

Theo thông tin từ Tổ quốc, sức khỏe bé gái không có gì bất thường. Hiện công an đã đưa bé về bàn giao cho một trung tâm bảo trợ.

Trước đó vài ngày, tại Quảng Ngãi, người dân cũng phát hiện một bé trai bị bỏ trong bọc ni lông, treo trên xe máy trước cửa nhà dân.

Cụ thể, vào khoảng 19 giờ ngày 10/6, vợ chồng bà Trần Thị Thu Thủy (55 tuổi, chủ tiệm sách, ngụ xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) nghe tiếng khóc phát ra từ túi ni lông treo trên xe máy trước nhà hàng xóm nên ra kiểm tra.

Bé gái 6 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thùng giấy cùng lá thư của mẹ: ‘Xin nuôi giúp tôi, cúi đầu tôi xin tạ lỗi’ - Ảnh 4
Bé trai được phát hiện trong bọc ni lông treo trên xe máy trước cửa nhà dân - Ảnh: Internet

Lúc này, bà Thủy nhìn thấy một bé trai được quấn bằng chiếc khăn nằm bên trong. Ngay sau đó, bà đưa đứa bé về nhà và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường lập biên bản và đưa bé đến cơ sở y tế khám sức khỏe.

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Nghe tiếng khóc, người dân đến kiểm tra thì phát hiện một bé trai bị mới sinh, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi.

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