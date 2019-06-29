Xót cảnh bé gái 1 tháng tuổi bị bỏ rơi gần trạm xe buýt ở Sài Gòn

Xã hội 29/06/2019 11:31

Thấy chiếc túi xách để gần trạm xe buýt, người đàn ông bán vé số đến nhặt thì phát hiện bé gái bị bỏ rơi đang nằm ngủ bên trong.

Mới đây, Công an phường Bến Thành (quận 1, TP.HCM) cho biết vừa nhận trình báo của người dân về trường hợp một bé gái bị bỏ rơi bên đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng ngày 28/6, anh Nguyễn Đình Tiến (quê Đồng Nai) hành nghề bán vé số đi xe buýt xuống trạm trước số 136 Hàm Nghi (phường Bến Thành, quận 1) thì thấy một chiếc túi xách để bên lề đường.

Anh Tiến mở ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có bé gái đang nằm ngủ ngon lành. Bé gái được đội nón và quấn khăn quanh người để giữ ấm. Anh Tiến lập tức đưa đứa bé đến công an trình báo.

Hiện bé gái đã được đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế. Cơ quan chức năng đã phát thông báo tìm nhân thân cho bé gái bị bỏ rơi. Nếu quá thời gian quy định vẫn không có ai đến nhận sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

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Bé gái bị bỏ rơi gần trạm xe buýt - Ảnh: Dân Việt

Cách đây ít ngày, tại chùa Tranh (xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) cũng xảy ra vụ việc phát hiện em bé sơ sinh khoảng vài ngày tuổi bị bỏ rơi gây xôn xao dư luận địa phương.

Đại đức Thích Tuệ Nhật – Trụ trì chùa Tranh cho biết bé gái bỏ rơi nặng hơn 3 kg, được đặt trong chiếc giỏ nhựa màu đỏ để dưới gốc cây Bồ Đề cách cổng Tam quan khoảng 10 mét. Ngoài một số quần áo sơ sinh, bỉm, sữa thì không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Sau đó em bé đã được đưa về Trung tâm y tế huyện Ninh Giang thăm khám.

Hình ảnh trích xuất từ camera của người dân sinh sống quanh khu vực cho thấy, khoảng 22 giờ đêm 8/6, có 2 người đi xe máy đặt em bé trước cổng chùa Tranh rồi lên xe bỏ đi. Sau đó ít phút, có 2 thanh niên đi qua phát hiện vụ việc nên báo cho nhà chùa.

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Bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa Tranh - Ảnh: GĐ&XH

Đại Đức Thích Tuệ Nhật cho rằng người mẹ vì nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó nên phải bỏ con. Trong trường hợp người thân muốn quay lại nhận và chứng minh được mình là người nhà của cháu nhỏ, nhà chùa sẵn sàng trả lại.

Hiện chính quyền địa phương đã phát thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tìm người thân cho cháu bé. Nếu quá thời hạn mà chưa có ai đến nhận, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

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