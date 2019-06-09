Xót lòng tâm thư người mẹ bỏ con 2 tháng tuổi trước cửa nhà dân: 'Con đừng hận mẹ'

Xã hội 09/06/2019 11:30

Vì hoàn cảnh bất đắc dĩ, người mẹ mang con bỏ trước cửa nhà dân, kèm theo bức tâm thư khiến người đọc vừa giận vừa đau lòng.

Mới đây, tại phường Phù Liễn, xã Kiến An, Hải Phòng xảy ra vụ việc bé trai 2 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi trước cửa nhà dân kèm theo bức thư tay. 

Xót lòng tâm thư người mẹ bỏ con 2 tháng tuổi trước cửa nhà dân: 'Con đừng hận mẹ' - Ảnh 1
Hình ảnh em bé bị bỏ rơi cùng bức thư tay - Ảnh: VTC

Trong thư, người mẹ nhắn gửi đến những người tốt bụng nhặt được con mình: "Nhà tôi không có điều kiện, hoàn cảnh không nuôi được đứa con vừa mới chào đời. Vậy tôi viết mấy dòng chữ này gửi các ông, các bà cùng các bác, các chú… nếu có ai nhặt được đứa trẻ này thì cưu mang, nuôi cháu nên người. Vì tôi phải đi xa không thể mang đi nuôi được. Tôi không còn cách nào khác nên phải mang con đi bỏ".

Tuy phải bỏ con vì hoàn cảnh bất đắc dĩ, người mẹ vẫn rất đau đớn nhắn nhủ đến "núm ruột" của mình: "Con ơi, sau này các ông, các bà, các bác nuôi dạy con thì con cũng đừng oán trách gì mẹ. Mẹ cũng đau lòng lắm nhưng không làm thế nào được, bắt buộc mẹ phải làm như vậy. Con đừng giận hay hận mẹ, vì điều kiện con à. Mẹ thương con lắm con ơi. Tạm biệt con của mẹ. Con đừng hận mẹ".

Ngay sau khi phát hiện đứa trẻ, người dân đã báo chính quyền địa phương. UBND phường Phù Liễn đã lập biên bản vụ việc và cử người tạm chăm sóc em bé.

Tại thời điểm phát hiện, sức khỏe em bé hoàn toàn bình thường, ăn ngoan và không quấy khóc.

Nghe tin em bé bị bỏ rơi, rất nhiều người đã đến UBND phường Phù Liễn xin nhận làm con nuôi. Hiện chính quyền đang làm các thủ tục cần thiết để bàn giao cháu bé cho người nhận nuôi theo quy định pháp luật.

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