Bỏ chồng con đi ngoại tình với đồng nghiệp bị bắt quả tang, vợ quát vào mặt chồng: ‘Tao không phải xin lỗi ai’

Xã hội 08/06/2019 14:54

Bị chồng bắt quả tang ngoại tình với nam đồng nghiệp, người vợ chẳng những không hối hận mà còn quát ngược lại chồng mình khiến ai nấy đều bức xúc thay.

Từ trước đến nay, những câu chuyện ngoại tình luôn thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Mặc dù đây không phải là vấn đề mới nhưng cư dân mạng luôn nhiệt tình bình luận và chia sẻ vì bất bình thay cho người bị phản bội.

Mới đây nhất, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ bị chồng bắt tại trận khi đang âu yếm, ngọt ngào với đồng nghiệp trẻ.

Bỏ chồng con đi ngoại tình với đồng nghiệp bị bắt quả tang, vợ quát vào mặt chồng: ‘Tao không phải xin lỗi ai’ - Ảnh 1
Người vợ lo lắng khi người tình bị chồng đánh - Ảnh chụp màn hình

Sau một thời gian theo dõi, người chồng đã bắt được tại trận. Vì quá bức xúc, anh đã lao vào đánh người đàn ông được cho là kẻ thứ ba. Lúc này, thay vì ăn năn, hối lỗi cầu xin được tha thứ thì chị vợ lại vội vàng đỡ nhân tình và mắng chồng.

Đỉnh điểm, khi anh chồng yêu cầu vợ và nhân tình quỳ xuống xin lỗi, người phụ nữ này quát lớn: “Tao không phải quỳ thằng nào, đứa nào, tao cũng không phải xin lỗi ai”.

Bỏ chồng con đi ngoại tình với đồng nghiệp bị bắt quả tang, vợ quát vào mặt chồng: ‘Tao không phải xin lỗi ai’ - Ảnh 2
Chị vợ cho rằng mình không phải quỳ lạy, xin lỗi bất kỳ ai - Ảnh chụp màn hình

Điều này khiến người chồng càng thêm tức giận, buộc tội cô vợ đã lừa dối chồng con, đem tiền nuôi trai. Tuy nhiên cô vợ vẫn không thừa nhận: “Tao chẳng mang tiền cho trai đồng nào”.

Sau đó, nhờ mọi người can ngăn, sự việc mới dừng lại.

Ngay khi được đăng tải, đoạn clip đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với anh chồng khi bị vợ mình “cắm sừng”, qua lại với gã khác. Một số người lại cho rằng khi vợ ngoại tình, anh chồng cũng cần xem lại bản thân mình đã sống đúng chưa. Nếu đã đối xử tốt và yêu thương hết mực nhưng vợ vẫn ra ngoài tìm người khác thì tốt nhất nên chia tay để khỏi làm khổ nhau.

"Đúng là không thể nói nổi, có chồng con rồi mà vẫn còn tìm trai bên ngoài đã vậy còn không biết hối lỗi. Anh chồng vẫn còn hiền đấy, chứ gặp người khác chắc bị đánh không còn biết đường về đâu", A.Y bình luận.

"Khi vợ, chồng ngoại tình thì người còn lại cũng phải xem lại bản thân mình đã đủ tốt hay chưa. Nếu đã đủ tốt mà vẫn bị phản bội thì nên chấm dứt để khỏi phải đau lòng thêm", một cư dân mạng khuyên.

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