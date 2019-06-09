Lại phát hiện em bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Tranh ở Hải Dương

Xã hội 09/06/2019 15:14

Đại Đức Thích Tuệ Nhật cho rằng người mẹ vì nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó nên phải bỏ con. Trong trường hợp người thân muốn quay lại nhận và chứng minh được mình là người nhà của cháu nhỏ, nhà chùa sẵn sàng trả lại.

Khuya 8/6, tại chùa Tranh (xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ việc phát hiện em bé sơ sinh khoảng vài ngày tuổi bị bỏ rơi gây xôn xao dư luận địa phương. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, nhà chùa đã đưa em bé đến bệnh viện khám sức khỏe.

Lại phát hiện em bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Tranh ở Hải Dương - Ảnh 1
Em bé bị bỏ rơi trước cổng chùa Tranh - Ảnh: GĐ&XH

Đại đức Thích Tuệ Nhật – Trụ trì chùa Tranh cho biết bé gái bỏ rơi nặng hơn 3 kg, được đặt trong chiếc giỏ nhựa màu đỏ để dưới gốc cây Bồ Đề cách cổng Tam quan khoảng 10 mét. Ngoài một số quần áo sơ sinh, bỉm, sữa thì không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Sau đó em bé đã được đưa về Trung tâm y tế huyện Ninh Giang thăm khám.

Hình ảnh trích xuất từ camera của người dân sinh sống quanh khu vực cho thấy, khoảng 22 giờ đêm 8/6, có 2 người đi xe máy đặt em bé trước cổng chùa Tranh rồi lên xe bỏ đi. Sau đó ít phút, có 2 thanh niên đi qua phát hiện vụ việc nên báo cho nhà chùa.

Lại phát hiện em bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Tranh ở Hải Dương - Ảnh 2
Em bé được đặt trong giỏ nhựa màu đỏ cùng một số vật dụng cá nhân - Ảnh: GĐ&XH

Đại Đức Thích Tuệ Nhật cho rằng người mẹ vì nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó nên phải bỏ con. Trong trường hợp người thân muốn quay lại nhận và chứng minh được mình là người nhà của cháu nhỏ, nhà chùa sẵn sàng trả lại.

Hiện chính quyền địa phương đã phát thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tìm người thân cho cháu bé. Nếu quá thời hạn mà chưa có ai đến nhận, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

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