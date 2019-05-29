Tâm thư gửi những bà mẹ vứt bỏ con khiến nhiều người nghẹn ngào: ‘Hãy cho con có cơ hội làm người’

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bức tâm thư gửi những người mẹ vứt bỏ con nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người hy vọng bức tâm thư này có thể khiến một số người có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình và con cái.

Nạo phá thai , vứt trẻ sơ sinh luôn là vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm. Trẻ em là món quà vô giá mà tạo hóa đã gửi đến cho chúng ta. Thế nhưng đâu đó vẫn có những người xem con cái là gánh nặng, sẵn sàng giết chết chúng khi con còn chưa kịp mở mắt chào đời.

“Đi tìm người mẹ được gọi là con người. Chắc giờ nó đang phấn son áo quần ăn uống chộn rộn với cuộc sống nhẹ nhõm sau khi nó từ chối con nó.

Em ác quá cô gái ơi!

Chúng tôi chỉ có thể thốt ra câu nói đó khi nhìn thấy con. Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng vì sợ hãi, 1 bé trai đôi mắt như đang còn ngủ, đôi môi như vừa mới no nê sữa mẹ. Nhưng không phải, đôi mắt ấy vĩnh viễn mất đi cơ hội được thấy cuộc đời và sự sống ấy đã không còn ở lại bên con.

Có những người phụ nữ chấp nhận hi sinh cả mạng sống để con họ được cất tiếng khóc chào đời, vậy mà tại sao em bắt con phải chết trong sự đau đớn thế này hả em? Tôi tự hỏi trái tim em làm bằng gì vậy? Bằng sắt đá hay là một trái tim không có tình người?

Có những em bé phải giành giật sự sống khi còn trong bụng mẹ, phải chào đời khi chưa đủ tháng đủ ngày nhưng em hãy nhìn đi con đã ngoan ngoãn, lặng lẽ bên em đến tháng thứ 9 rồi mà. Nếu được sinh ra thì sự sống vẫn ở lại bên con.

Hình ảnh được đăng kèm bức tâm thư khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào - Ảnh: Facebook

Nhưng em nhìn đi, người mẹ nhẫn tâm này, em bỏ qua lời chúng tôi van xin cho con được sống, em làm ngơ sự sống của con. Giết con rồi em quay đi và tiếp tục cuộc sống của mình vội vã với những mối lo toan thường nhật và quên đi rằng con đã đến bên em nhưng bị em chối từ. Còn chúng tôi dù hổ thẹn với con, dù đớn đau, uất nghẹn nhưng vẫn phải tiếp tục công việc của mình đón nhận con và bao đứa trẻ bất hạnh khác, đưa con về đây lặng lẽ, nâng niu để con được tươm tất, để con có giấc ngủ thảnh thơi, để con được sum vầy bên Chúa.

Gương mặt con đây em hãy nhớ để dặn mình phải sống tốt hơn, sống cho xứng kiếp người này em nhé. Bởi vì cuộc sống ấy con em đã phải đánh đổi cả cơ hội làm người.

Thân gửi các cô gái!

Các bạn có quyền sống theo cách của mình, theo đuổi những gì mình muốn nhưng cuộc đời này ngắn ngủi lắm, đôi lần dại, vài lần sai thôi khi quay lại đã chẳng còn gì. Chưa cần nói các bạn có thể làm điều gì to tát cho bố mẹ, cho xã hội hãy cứ sống có trách nhiệm với bản thân với tương lai của mình thì đó đã được coi là ‘mĩ đức’ rồi.

Và nếu có lỡ lầm đưa chân vào khờ dại xin đừng vội nghĩ đến bước đường cùng hãy dũng cảm đối mặt dù cho cuộc đời mình có phải đi theo một hướng khác, hãy cho con có được cơ hội làm người.

Nếu cần đến sự giúp đỡ và chia sẻ chúng tôi sẵn sàng làm điều đó để bạn yên tâm về mọi thứ chờ con yêu chào đời.

Xin mọi người hãy chung tay truyền đi thông điệp BẢO VỆ SỰ SỐNG”.

Đã có rất nhiều đứa trẻ bị cha, mẹ bỏ rơi khi mới chào đời - Ảnh: Internet

Bên cạnh những lời chỉ trích người mẹ, một số người cho rằng cớ sao dư luận thường chỉ trích người phụ nữ mà bỏ qua cho đàn ông? Ngoài ra, nhiều người mẹ vì hoàn cảnh khó khăn mới bỏ con mình nên đừng vội vàng trách móc.

Tuy nhiên, phần đông ý kiến đều cho rằng, dù vì lí do gì đi nữa, không một ai có quyền tước đi quyền sống và hạnh phúc của một đứa trẻ.

Hiện bức tâm thư vẫn đang được rất nhiều bà mẹ bỉm sữa chia sẻ với hy vọng những người trẻ sau khi đọc được sẽ rút ra một bài học cho cuộc đời mình.