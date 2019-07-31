Sản phụ Phú Thọ 'mẹ tròn con vuông' sau khi đẻ rơi con gái trên taxi

Sản phụ đẻ rơi trên taxi may mắn được "mẹ tròn con vuông" khiến gia đình và các bác sĩ vô cùng vui mừng.

Mới đây, Khoa Cấp cứu, Trung tâm Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ tiếp nhận một trường hợp sản phụ đẻ rơi trên taxi.

Bệnh nhân là chị Vũ Thị N. (SN 1998, ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Khoảng 6 giờ ngày 29/7, chị N. đang mang thai ở tuần 40 có dấu hiệu đau bụng chuyển dạ nên được đưa vào trạm xá gần nhà và được chẩn đoán sắp sinh, cổ tử cung đã mở 2 cm. Y sĩ tại trạm xá đề nghị đưa sản phụ vào bệnh viện phụ sản ngay tránh xảy ra sự cố nguy hiểm.

Sản phụ đẻ rơi trên taxi ở Phú Thọ - Ảnh: Zing

Tuy nhiên khi đang trên đường đến bệnh viện, chị N. đã đã sinh con gái, nặng 3,2 kg ngay trên xe taxi. Khi đến Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, bé gái khóc lớn, dây rốn còn nguyên. Ê kíp trực đã tiến hành cắt dây rốn và sơ cứu cho sản phụ ngay trên xe. Sau đó, sản phụ và bé được đưa lên khoa thực hiện lấy bánh rau, tiến hành kiểm soát buồng tử cung và xử trí khâu tầng sinh môn. Hiện sức khỏe của mẹ con sản phụ N. đã ổn định.

Nhờ có sự phối hợp nhịp nhàng của kíp cấp cứu cùng người lái xe nhiệt tình, trung tâm đã xử trí một cuộc chuyển dạ kịp thời và an toàn.

Bên cạnh đó, bác sĩ cũng khuyến cáo mẹ bầu phải khám thai định kỳ và theo dõi sức khỏe thai sản tại các cơ sở y tế chuyên khoa. Gần đến kỳ sinh, sản phụ cần được thăm khám, theo dõi thường xuyên và khi có dấu hiệu như đau bụng, ra máu hoặc nước âm đạo,… cần phải cấp cứu ngay để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé.

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