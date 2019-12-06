Cạn lời cảnh bố tự trói tay khi dạy con học bài

Bức ảnh bố tự trói tay khi dạy con học bài nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Dạy con học là nỗi trăn trở của các bậc cha mẹ. Nếu con ngoan ngoãn, tiếp thu nhanh thì còn đỡ, con mà vừa nghịch ngợm vừa khó bảo thì đúng là không có nỗi khổ nào bằng.

Mới đây, người đàn ông họ Ngô sống tại Hàng Châu, Trung Quốc đã đăng hình ảnh mình đang dạy con học bài kèm chú thích: "Đây là cách tôi dạy con làm bài tập về nhà để chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ. Tôi đã phải trói tay mình lại và con tôi thì vẫn ổn".

Bố tự trói tay khi dạy con học - Ảnh: Weibo

Con trai anh Ngô đang học lớp 4. Trước kỳ thi giữa kỳ, không chỉ thằng bé mà vợ chồng anh cũng vô cùng căng thẳng.

Sợ con thi bị điểm kém, anh Ngô đã giúp con học bài. Thế nhưng do giảng nhiều lần mà thằng bé vẫn làm sai, người cha sợ mình trong lúc tức giận sẽ đánh con nên phải tự trói tay mình lại.

Trước đó anh Ngô đã sử dụng phương pháp này nhiều lần nhằm giữ "hòa khí" giữa hai cha con, đề phòng bản thân nóng nảy sẽ dùng bạo lực khiến đứa trẻ tổn thương.

Chính bản thân anh Ngô cũng không đặt quá nhiều áp lực thành tích lên con, chỉ mong đứa nhỏ lớn lên trở thành người có ích cho xã hội là được. Thế nhưng đôi khi kèm con học vẫn khiến anh chỉ muốn "bùng nổ" vì quá bất lực. Cách làm của anh Ngô khiến nhiều phụ huynh đồng cảm sâu sắc, đồng thời cho rằng anh thực sự là một người cha tốt nên mới tìm mọi cách khống chế bản thân tránh làm tổn thương con.

Bức ảnh gây bão mạng xã hội Trung Quốc và nhận về vô số bình luận từ cư dân mạng: "Tôi cũng có con nên hoàn toàn hiểu được cảm giác của người cha này. Thực sự vừa tức giận vừa bất lực"; "Dùng bạo lực chỉ khiến đứa trẻ chán ghét việc học và ác cảm với cha mẹ mà thôi. Rất ủng hộ cách làm của người cha này"; "Biết mình nóng tính nên tự kiềm chế, không muốn làm tổn thương con"..., dân mạng bình luận về bức ảnh.

Các bậc cha mẹ khi dạy con học hãy thông cảm với trẻ nhiều hơn. Hãy nghĩ rằng trước đây mình cũng từng chậm chạp, khó bảo như vậy. Phụ huynh hãy nhẹ nhàng, từ tốn hơn với con, tránh để trẻ ác cảm, sợ hãi mỗi khi ngồi vào bàn học.

Bố mẹ đẹp như ngôi sao, sinh con kém sắc khiến dân mạng ngỡ ngàng và sự thật đằng sau Trong khi bố mẹ đẹp như diễn viên điện ảnh thì đứa con lại có ngoại hình kém sắc. Đây quả là chuyện hy hữu khiến dân mạng vô cùng tò mò.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/can-loi-canh-bo-tu-troi-tay-khi-day-con-hoc-bai-345783.html