Thấy bố cởi trần, bé gái hỏi một câu khiến anh khó xử và ngượng chín cả mặt. Ông bố lập tức mặc lại áo và tự nhủ không được xuề xòa như thế nữa.

Mới đây, trang Sina đăng tải một câu chuyện giữa bố và con gái khiến nhiều người phải suy ngẫm. Anh Li (sống tại Trung Quốc) có một con gái 3 tuổi. Mỗi khi ở nhà anh Li thường cởi trần vì cho rằng nhà không có người lạ nên không cần câu nệ.

Một hôm nọ, khi thấy bố cởi trần, bé gái 3 tuổi bỗng nhìn chằm chằm vào người bố rồi ngây thơ hỏi: "Bố ơi, sao ti của bố nhỏ thế? Sao ti của mẹ lại to hơn ti của bố rất nhiều?". Nghe vậy, anh Li ngượng chín mặt, không biết phải trả lời sao.

Thấy bố cởi trần, con gái 3 tuổi thắc mắc một câu khiến anh ngượng chín mặt - Ảnh: Sina

Ông bố vội vàng đứng dậy, cuống cuồng mặc lại áo thun. Từ hôm đó anh không dám "hớ hênh" trước mặt con gái nhỏ thêm lần nào nữa. Đứa trẻ tuy nhỏ nhưng lại có năng lực quan sát rất lớn. Nếu cha mẹ không điều chỉnh hành vi cho đúng đắn rất dễ dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười.

Nhiều bậc phụ huynh cũng đã bình luận mách nước cho anh Li: "Cứ nói là ti mẹ to do phải nuôi em bé"; "Có thể giải thích là cơ thể nam nữ cấu tạo khác biệt nhau"; "Đứa nhỏ bắt đầu có nhận thức về giới tính rồi, bố mẹ nên chỉ bảo thật cẩn thận"; "Tôi cảm thấy bé gái không được cha mẹ giáo dục về giới tính, sự khác nhau giữa nam và nữ"; "Ông bố hãy chú ý đến hình ảnh của mình trước mặt con hơn. Bản thân quá xuề xòa, tùy tiện thì khó lòng nuôi dạy được đứa trẻ ngăn nắp, kỹ lưỡng"...

Cách đây không lâu ở Trung Quốc cũng xảy ra trường hợp tương tự. Đang đi dạo cùng con gái, anh Chen thấy cơ thể đổ mồ hôi nên vén áo, để lộ "bụng bia" cho thoải mái. Thấy vậy, con gái anh Chen lập tức bắt chước bố, cũng vén áo khoe bụng đi tung tăng trên đường. Một lúc sau, anh Chen phát hiện hành động của con, chợt nhận ra tầm quan trọng của việc làm gương cho con cái.

Bố đưa con đi viện và cái kết không biết ai mới là bệnh nhân Ông bố đưa con đi viện nhưng lại có hành động vô tâm quá đà. Người mẹ thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

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