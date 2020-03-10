Bố đang cố khều chìa khóa để quên trong ô tô, con trai hành động bất ngờ khiến bố dở khóc dở cười

Đoạn clip hài hước ghi lại hành động bất ngờ của cậu con trai khi thấy bố cố gắng khều chìa khóa để quên trong ô tô khiến dân mạng cười ngất.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ clip hài hước về một ông bố đưa con trai ra ngoài bằng ô tô của gia đình. Do người mẹ đi vắng, trong nhà không còn gì ăn nên hai cha con cùng đi mua sắm. Tuy nhiên khi tới siêu thị, ông bố cảm thấy nếu đưa con vào chung sẽ khá phiền phức nên quyết định để con lại trong ô tô, một mình chạy nhanh vào mua đồ.

Thế nhưng khi ông bố vừa đóng sập cửa lại thì mới phát hiện mình đã quên chìa khóa ở trong xe. May mắn là anh vẫn để hở cửa kính nhằm lưu thông không khí cho con trai. Tuy nhiên khoảng cách quá xa nên anh không thể với tay lấy chìa khóa được.

Ông bố nảy ra sáng kiến dùng một cành cây để khều chìa khóa. Không hiểu sao chiếc chìa khóa chẳng tài nào theo ý muốn của anh mắc vào cành cây. Cuối cùng thậm chí anh còn đánh rơi luôn cả cành cây vào trong xe.

Bé trai vẫn luôn theo dõi hành động của bố nhưng chưa đủ nhận thức để hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy bố loay hoay chán chê rồi lại bất lực không thành công, cậu bé đột nhiên ra tay giúp đỡ. Ấy vậy mà thứ cậu bé lấy lên chẳng phải chìa khóa mà lại là cành cây khiến ông bố khóc dở mếu dở.

'Bố muốn lấy chìa khóa cơ con trai à!' - Ảnh cắt từ clip

Hành động ngây thơ, đáng yêu của cậu bé và vẻ mặt "cạn lời" của ông bố khiến cư dân mạng bật cười. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều cho rằng ông bố chủ quan, tắc trách khi để con trên xe một mình.

"Haha cười xỉu luôn á"; "Đáng yêu, thật thà dễ sợ"; "Không nên để con trên xe một mình, có chuyện gì là hối hận không kịp"; "Trên xe không khí lưu thông kém, việc hít thở sẽ không được thoải mái. Chưa kể vào mùa hè thời tiết ngoài trời rất nóng, ánh nắng chiếu vào xe làm nhiệt độ trên xe tăng ca, gây cảm nắng cho trẻ"; "Ông bố có vẻ chủ quan và sơ ý quá nhỉ. Đã để con trên xe một mình còn quên cả chìa khóa"..., dân mạng bình luận.

Trông hai con sinh đôi nghịch như giặc, ông bố trẻ nghĩ ra đủ chiêu trò cười ra nước mắt Phải trông hai con sinh đôi siêu nghịch ngợm, ông bố nghĩ ra đủ chiêu trò lầy lội khiến vợ không tưởng tượng nổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-dang-co-kheu-chia-khoa-de-quen-trong-o-to-con-trai-hanh-dong-bat-ngo-khien-bo-do-khoc-do-cuoi-353250.html