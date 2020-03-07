Bị bố 'bóc lột sức lao động', vẻ mặt 'hạn hán lời' của em bé gây sốt mạng

Thế giới 07/03/2020 12:00

Đoạn clip hài hước ghi lại cảnh bố trông con siêu bá đạo khiến cộng đồng mạng cười ngất.

Chị em phụ nữ vẫn thường khuyên nhau rằng đừng để bố trông con vì các ông bố thường ham chơi và thiếu kiên nhẫn hơn so với các mẹ. Thay vì cưng nựng con thì các bố thường xuyên nghĩ ra đủ chiêu trò dở khóc dở cười.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip hài hước ghi lại cảnh bố trông con nhỏ khoảng tháng tuổi. Ông bố để con nằm trên bụng mình rồi bắt em bé lấy hai tay giữ điện thoại cho bố xem. Ai nấy đều cảm thấy sai sai vì ông bố phải trông con nhưng lại nằm thư giãn thảnh thơi, còn đứa trẻ lại bị bố "bóc lột sức lao động".

Bị bố 'bóc lột sức lao động', vẻ mặt 'hạn hán lời' của em bé gây sốt mạng - Ảnh 1
Vẻ mặt 'hạn hán lời' của em bé khiến người xem cười ngất - Ảnh: FB

Đoạn clip gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ. Ai nấy đều cười ngất trước biểu cảm "hạn hán lời" của em bé.

"Ông làm bố tôi hơi lâu rồi đấy"; "Thôi chịu khó chút rồi về mách mẹ nha con"; "Rốt cuộc là ai trông ai đây?"..., dân mạng bình luận.

Trước đó, một ông bố Trung Quốc cũng trông con theo phong cách nhàn nhã, thảnh thơi khiến cộng đồng mạng được phen cười "méo mồm".

Bị bố 'bóc lột sức lao động', vẻ mặt 'hạn hán lời' của em bé gây sốt mạng - Ảnh 2
Bé trai dùng ánh mắt 'cạn lời' nhìn bố - Ảnh: Weibo

Ông bố đặt con lên bàn, cho con ngồi vào một ngăn vừa đúng bằng chiều cao của đứa bé. Như vậy vừa có thể tập trung chơi game mà không sợ con rời xa tầm mắt của mình. Bé trai có vẻ cam chịu, chỉ biết nhìn bố với ánh mắt "hạn hán lời" để nói lên nỗi bức xúc của mình. Thôi thì cố gắng chịu đựng, chút nữa mẹ về thì mách mẹ sau vậy.

Trót ngủ quên khi trông con, ông bố nhận cái kết không thể đắng hơn

Trót ngủ quên khi trông con, ông bố nhận cái kết không thể đắng hơn

Lại một câu chuyện dở khóc dở cười khi bố trông con thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   clip thư giãn Trung Quốc clip gây bão mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 11 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 26 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 56 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 6 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích