Bị bố 'bóc lột sức lao động', vẻ mặt 'hạn hán lời' của em bé gây sốt mạng

Đoạn clip hài hước ghi lại cảnh bố trông con siêu bá đạo khiến cộng đồng mạng cười ngất.

Chị em phụ nữ vẫn thường khuyên nhau rằng đừng để bố trông con vì các ông bố thường ham chơi và thiếu kiên nhẫn hơn so với các mẹ. Thay vì cưng nựng con thì các bố thường xuyên nghĩ ra đủ chiêu trò dở khóc dở cười.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip hài hước ghi lại cảnh bố trông con nhỏ khoảng tháng tuổi. Ông bố để con nằm trên bụng mình rồi bắt em bé lấy hai tay giữ điện thoại cho bố xem. Ai nấy đều cảm thấy sai sai vì ông bố phải trông con nhưng lại nằm thư giãn thảnh thơi, còn đứa trẻ lại bị bố "bóc lột sức lao động".

Vẻ mặt 'hạn hán lời' của em bé khiến người xem cười ngất - Ảnh: FB

Đoạn clip gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ. Ai nấy đều cười ngất trước biểu cảm "hạn hán lời" của em bé.

"Ông làm bố tôi hơi lâu rồi đấy"; "Thôi chịu khó chút rồi về mách mẹ nha con"; "Rốt cuộc là ai trông ai đây?"..., dân mạng bình luận.

Trước đó, một ông bố Trung Quốc cũng trông con theo phong cách nhàn nhã, thảnh thơi khiến cộng đồng mạng được phen cười "méo mồm".

Bé trai dùng ánh mắt 'cạn lời' nhìn bố - Ảnh: Weibo

Ông bố đặt con lên bàn, cho con ngồi vào một ngăn vừa đúng bằng chiều cao của đứa bé. Như vậy vừa có thể tập trung chơi game mà không sợ con rời xa tầm mắt của mình. Bé trai có vẻ cam chịu, chỉ biết nhìn bố với ánh mắt "hạn hán lời" để nói lên nỗi bức xúc của mình. Thôi thì cố gắng chịu đựng, chút nữa mẹ về thì mách mẹ sau vậy.

Trót ngủ quên khi trông con, ông bố nhận cái kết không thể đắng hơn Lại một câu chuyện dở khóc dở cười khi bố trông con thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-bo-boc-lot-suc-lao-dong-ve-mat-han-han-loi-cua-em-be-gay-sot-mang-352974.html